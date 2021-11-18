مؤتمر LEAP العالمي بالرياض الأضخم عالمياً

الرياض : واس

تستضيف المملكة العربية السعودية بين 1 – 3 فبراير 2022 في مدينة الرياض مؤتمر LEAP، الذي يعد الحدث التقني الأضخم عالمياً، ليشكّل ملتقى لمجتمع التقنية العالمي لمناقشة أبرز التحديات الاجتماعية والثقافية التي تواجه العالم.

ومن المقرر أن يمثل مؤتمر LEAP منصة عالمية للمنظومة الشاملة للابتكار، وحلقة وصل بين رواد ومبتكري التقنية الثوريين من جهة ورواد الأعمال والجهات الحكومية والمستثمرين وغيرهم من جهة أخرى، وذلك بهدف التعرف على تقنيات المستقبل ومناقشتها.

وسيستقبل الحدث أبرز المتحدثين من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة كاسبرسكي يوجين كاسبيرسكي، والرئيس التنفيذي لشركة “في إم وير” راجو راجورام، والرئيس التنفيذي لشركة تيكستار مايل غافيت، والرئيس والمدير التنفيذي للابتكار لمجموعة هيونداي موتور يونغتشو تشي، والرئيس التنفيذي لشركة ماجك ليب بيغي جونسون، وكبيرة ناشطي الويب في مؤسسة الويب العالمية نينا نواكانما، والرئيس التنفيذي الحكومي لتقنية المعلومات في إستونيا “سيم سيكوت”.

كما سينضم إليهم خبراء من المنطقة، ومنهم الرئيس التنفيذي لمجموعة “إس تي سي” المهندس عليان الوتيد، والرئيس التنفيذي لـشركة موبايلي المهندس سلمان البدران، والمدير الإقليمي للمعلومات في مصرف “إتش إس بي سي” في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا غنوة برادعي، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بيور هارفست سكاي كورتز.

وسيعرض مؤتمر LEAP قصصاً ملهمة لشخصيات متميزة ومؤثرة، مثل ستيفن بارتليت، رجل الأعمال الشهير وأصغر قادة الأعمال على الإطلاق للظهور على قناة “بي بي سي”، إضافة إلى أسطورتي كرة القدم روبرتو كارلوس ولويس فيغو.

ويشارك في المؤتمر عمالقة قطاع التقنية من مختلف أنحاء العالم، وسيستقطب أكثر من 700 شركة ناشئة في مجال التقنية لطرح حلولها المبتكرة للعالم من خلاله. وتتولى شركة Informa Markets -أضخم شركة للفعاليات في العالم- تنظيم مؤتمر LEAP، وترعاه عدد من الشركات المحلية والدولية الرائدة، مثل Microsoft وCISCO وKPMG وSoftwareAG وNutanix وSTC وZain وMobily وEricsson، حيث سيعملون معاً كشركاء إستراتيجيين لإقامة هذه الفعالية التقنية الثورية.

وتعليقاً على ذلك، قال معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه: “تمتلك التقنية والابتكار إمكانات هائلة لتغيير الاقتصادات والمجتمعات، ونعيش اليوم في عصرٍ إن لم نأخذ فيه الخطوات الجريئة فسنتخلف عن الركب بالتأكيد، نفخر باستضافة LEAP الذي سيُسهم بدعم المنطقة في تحقيق الريادة في التطور التقني والابتكار”.

من جانبه قال نائب الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة Informa Markets مايك تشامبيون -أضخم شركة للفعاليات في العالم- : “يسر Informa أن تطلق مؤتمر LEAP في المملكة العربية السعودية، ومن الواضح لنا بالنظر إلى المشاريع التقنية الضخمة حول العالم، فإن المملكة هي الأفضل لاستضافة هذا الحدث المذهل، وسيكون مؤتمر LEAP في عامه الأول أكبر حدث تقني في التاريخ، وليس هناك دليل أفضل من ذلك يثبت أن المملكة العربية السعودية ستصبح مركزًا عالميًا للتقنية في المستقبل”.