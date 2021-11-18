الرياضة في منافسات بطولة ⁧‫الداخلية‬⁩.. الأمن العام يتغلب على الدفاع المدني

متابعة- حمودالزهراني

تغلب فريق الأمن العام على فريق الدفاع المدني بهدف دون رد في مواجهة مثيرة ضمن منافسات بطولة ⁧‫وزارة الداخلية‬⁩ الـ (11) لكرة القدم للقطاعات الأمنية، التي ينظمها الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي على ملعب معهد حرس الحدود بالرياض، وفاز فريق حرس الحدود على فريق الجوازات في مباراة من طرف واحد، وسط حضور جماهيري جيد.

وبذلك يعزز فريق الأمن العام صدارته لمجموعته الأولى بـ(٦) نقاط، يليه فريق حرس الحدود في المركز الثاني برصيد (٤) نقاط، ثم فريق الدفاع المدني بنقطة واحدة، ثم فريق الجوازات بدون نقاط.

ويلتقي اليوم الخميس لحساب المجموعة الثانية فريقا الكلية الأمنية والسجون في المباراة الأولى، تليها مباراة فريقي أمن المنشآت ومكافحة المخدرات.