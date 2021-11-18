الرياضة رئيسة أُمناء الشرقية تفتتح بطولة ألعاب القوى للفتيات من ذوات الإعاقة

الدمام-حمودالزهراني

برعاية وحضور صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي آل سعود رئيسة أُمناء مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية، انطلقت اليوم تصفيات بطولة الأندية للفتيات لألعاب القوى لذوات الإعاقة التي تشرف عليها اللجنة السعودية البارالمبية ويسضيفها نادي ذوي الإعاقة بالمنطقة الشرقية، بمشاركة ١٦ ناديا على مستوى المملكة. حيث تُقام البطولة لمدة يومين على ملاعب جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل، ويُشارك في البطولة لاعبات من مختلف الإعاقات البصرية والحركية والشلل الدماغي والذهني. من جهتها، أكدت رئيسة أُمناء مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي آل سعود على أهمية انخراط فئة ذوي الإعاقة مع المجتمع وممارسة الأنشطة والبرامج التي تحتويهم وتعزز من تفاعلهم وعدم الإحساس بالنقص أو العجز، وعن دور ذوي الإعاقة في البرامج الرياضية أشادت سموها بالأثر الإيجابي والإنجازات المحققة من هذه الفئة الغالية في المسابقات المحلية والإقليمية والعالمية.

كما قدمت سموها خالص الشكر والعرفان لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل على احتضانها هذه البطولة، ولفرع وزارة الرياضة بالمنطقة الشرقية على ما يقدمه من دعم تكاملي لإنجاح الأحداث الرياضية بالمنطقة. من جهته أكد مدير عام فرع وزارة الرياضة بالمنطقة الشرقية الأستاذ موفق السنيد بأن رعاية سمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي للبطولة تأكيد على احتضان هذه الفئة الغالية علينا من ولاة الأمر ، وتشجيعهم المستمر للرياضة والرياضيين ، وهذه الرعاية غير مستغربة من سموها الكريم حيث كان لسموها عدة مبادرات ومشاركات مع وزارة الرياضة بداية من فعالية نقوش بالمدينة الرياضية وحاليا باستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام. وذكر رئيس اللجنة البارالمبية السعودية أحمد المقيرن أن إقامة بطولة الفتيات لألعاب القوى وبرعاية وحضور سمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي رفع كثيرا من الروح المعنوية للاعبات للخروج بمستويات مميزة ورفعت كثيرا من أسهم البطولة. وشكر رئيس نادي ذوي الاعاقة بالمنطقة الشرقية الدكتور خالد بن ناصر الجميعة لسمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي رعايتها وحضورها هذه البطولة مؤكدا أن ذلك ليس بغريب على سموها الكريمة، التي دائما ما تحتضن مثل هذه المناسبات وتشجيعها المستمر لهذه الفئة الغالية علينا.