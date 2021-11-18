“الملكية الفكرية” تعزز الشراكة مع “البراءات الأوروبي”

البلاد : متابعات

وقعت الهيئة السعودية للملكية الفكرية؛ خلال الاجتماع المنعقد افتراضياً، اليوم، مع مكتب البراءات الأوروبي برنامج الشراكة المعززة ، وذلك في إطار مذكرة التفاهم في مجال الملكية الفكرية الموقعة بين الجانبين.

وتنعكس الشراكة المعززة بشكل إيجابي على المملكة فيما يخص تحقيق المواءمة والتكامل في إجراءات فحص طلبات براءات الاختراع ورفع مستوى جودة وموثوقية تقارير الفحص الصادرة عن الهيئة مما يسهم في تحسين القيمة والرضا لدى العملاء وأصحاب الحقوق من المخترعين.

يذكر أن توقيع الشراكة المعززة يجعل المملكة الشريك رقم 10 مع مكتب البراءات الأوروبي مما سيسهم في تطوير عمليات تسجيل طلبات براءات الاختراع في المملكة.