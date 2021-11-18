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“الصحة” تفعل أنشطة الأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات

صحيفة البلادaccess_time13 / ربيع الآخر / 1443 هـ      18 نوفمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

فعلت وزارة الصحة ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية اليوم, الأسبوع العالمي للتوعية بشأن مقاومة الميكروبات للأدوية الذي يقام هذا العام تحت شعار”انشـر الوعي، امنع مقاومة مضادات الميكروبات”, وذلك خلال الفترة 13 – 19 /04/ 1443هـ.

وأوضح وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور هاني جوخدار أن مهنة الممارسين الصحيين خطرة لتضمنها الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية غير الموجه بشكل سليم، مؤكداً أهمية الحرص عند وصف المضاد الحيوي بحيث يكون متناسباً مع العدوى التي تستدعي الحالة.

ويهدف الأسبوع العالمي للتوعية حول مضادات الميكروبات إلى فهم أفضل لمشكلة مقاومة مضادات الميكروبات ورفع مستوى الوعي بها والتشجيع على مكافحة تفاقم ظاهرة انتشار العدوى المقاومة لمضادات الميكروبات.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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