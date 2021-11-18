السياحة الزراعية مفهوم جديد للاستثمار في عسير

أبها ـ مرعي عسيري

تعد فكرة « السياحة الزراعية»، أحد الأنماط السياحية بعسير وغيرها التي تسمح للسائح بزيارة مزرعة (قائمة) في أحد الأرياف أو القرى للاستمتاع بعدد من الأنشطة المرتبطة بالنشاط الزراعي والحياة الريفية، وتطوير المزارع وتنويع مصادر دخلها لضمان استدامتها.

وتمثل السياحة الزراعية أحد أهم مظاهر جذب المصطافين في منطقة عسير ، حيث ترتبط عادةً بزيارة المدرجات الزراعية التي تعد من أجمل مظاهر الحياة الريفية خاصةً في أوقات الصيف، وتحتضن هذه المدرجات سنابل «البُر» و «الشعير» و «الدخن» و»الذرة البيضاء» وغيرها من المحاصيل التي تشتهر بها المرتفعات الجبلية.

وإلى جانب هذه المدرجات التي تختطف الأنظار بجمالها، تبرز المزارع الكبيرة التي تتوفر فيها وسائل الإنتاج الزراعي الحديثة كأحد أهم روافد الأمن الغذائي والجذب السياحي، فإنتاجها الغزير من الفواكه الصيفية مثل: المشمش والرمان والعنب والفركس والتفاح والبرتقال، أضاف لها قيمة سياحية متفردة، في ظل الإقبال الكبير على هذه المنتجات.



وشهدت قرى «بني مازن» التي تقع غرب مدينة أبها على سفوح عدة جبال وتلال تتوسط متنزهات السودة وجبل نهران، حركة استثمارية نشطة في مجالات عدة من أهمها المقاهي والمطاعم السياحية ذات الطابع الريفي الجميل، التي تحتل مواقع مميزة وسط غابات العرعر والمدرجات الزراعية ذات الطابع التقليدي العريق. وحظيت السياحة الزراعية بدعم واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، الذي وجه بجعلها من أهم برامج السياحة في عسير وذلك من خلال مشروع «خيرات عسير» الذي يتوسط شارع الفن بأبها، وأطلق في صيف العام الماضي كما استقطب المصطافين والسياح والمهتمين بمجالات الزراعة وتربية النحل والثروة الحيوانية من مختلف مناطق المملكة. وتشمل مهام مشروع «خيرات عسير» تسويق المنتجات الزراعية المحلية التي تعبر عن هوية المنطقة الزراعية وتميزها في هذا الجانب من آلاف السنين، إضافة إلى تعريف زوار المنطقة بأبرز ملامح الإنتاج الزراعي، ودعم المزارعين في جميع المجالات التسويقية وتقنيات تطوير الإنتاج، وتقديم الاستشارات الزراعية والنصائح الإرشادية للمزارعين والزوار، والتعرّف على المبادرات والقروض الزراعية والدعم المستمر الذي توليه الحكومة للمزارعين في المملكة، وما يقدمه صندوق التنمية الزراعي من مبادرات تسعى إلى رفع كفاءة الإنتاج المحلي والعناية بالمزروعات والمحافظة عليها، وعرض الوسائل الحديثة المستخدمة في ترشيد استهلاك المياه في الري وسبل المحافظة على المحاصيل الزراعية وحمايتها. وعلى الرغم من حداثة التجربة، أصبحت زراعة الورد والنباتات العطرية في منطقة عسير عامل جذب سياحي مهما، في ظل وجود مزارع في المنطقة تصنف ضمن الأكبر في المملكة مثل: مزرعة الورد الواقعة شمال مدينة أبها على مساحة 250 ألف متر مربع، حيث تُزرع فيها أكثر من 40 مليون وردة في السنة، وتستقبل هذه المزرعة الزوار والسياح من عشاق الورد والمناظر الطبيعية، كما تُنتج العديد من العطور مثل: ماء الورد وعطر ودهن الورد وبعض المنتجات المتعلقة بالورد كالكريمات، كما تضم المزرعة معمل تقطير لاستخلاص الورد ينتج حوالى 120 ألف عبوة سنويا. والسياحية الزراعية هي إحدى مبادرات وزارة السياحة لتطوير صناعة السياحة الوطنية المرتبطة بها، وزيادة الرحلات السياحية للمناطق الريفية والزراعية في المملكة. وهي أحد الأنماط السياحية التي تسمح للسائح بزيارة مزرعة (قائمة) للاستمتاع بعدد من الأنشطة المرتبطة بالنشاط الزراعي والحياة الريفية، وتطوير المزارع وتنويع مصادر دخلها لضمان استدامتها. كما اطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة مبادرة لدعم الزراعة الريفية من خلال بوابة «ريف» الإلكترونية، لخدمة مستفيدي برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، ولتمكينهم من التسجيل وتقديم بياناتهم للحصول على دعم مادي يسهم في تنمية أنشطتهم الزراعية وذلك عبر الدخول إلى الرابط الالكتروني.



وأوضحت الوزارة، أن برنامج «ريف» يهدف إلى تحسين القطاع الزراعي الريفي، ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين، وزيادة الكفاءة والإنتاجية، وتحسين نمط الحياة، حيث تستقبل البوابة طلبات المستفيدين من القطاعات المختلفة التي يستهدفها البرنامج، من مختصي تربية النحل، ومنتجي البن العربي، والورد، والمحاصيل البعلية والفاكهة المستهدفة بالدعم، ليتم بعد ذلك تقديم الدعم المادي المباشر إلى جانب برامج تطويرية للمزارعين المسجلين بعد مراجعة طلباتهم.

وفي محافظة بيشة التابعة لمنطقة عسير يقام سنوياً مهرجان صفري بيشه الذي بشهد إقبالا كبيرا من جميع مناطق المملكة وحتى من دول الخليج ويقول مدير المركز الإعلامي للمهرجان قباس الفهد أن هذا المهرجان يعتبر من اهم الفعاليات السياحية الزراعية لبيشة.

وفي محافظة بلقرن شمال مدينة ابها التابعة لمنطقة عسير يقام سنوياً مهرجان العنب السنوي ويعتبر هذا المهرجان السنوي ضمن السياحه الزراعية التى تجذب الزوار لمحافظة بالقرن ويتهافت عليه الزوار وتجار العنب لتسويقه في مدن عسير وكل مناطق المملكة.