الأرصاد: وصول أولى محطات الرصد البحري العائمة

جدة ـ عبد الهادي المالكي

يهدف المركز الوطني للارصاد إلى مراقبة الظواهر الجوية وإصدار التوقعات لسلامة الأرواح وحماية الممتلكات من خلال منظومة تقنية وعملية متكاملة وفقاً للمعايير الدولية في مجال الأرصاد والعمل على الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية للمملكة، وكذلك ترشيد استخدامها من منطلق توفير الاحتياجات الفعلية لحماية الأجيال الحالية، وأمس أعلن الناطق الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، وصول أولى محطات الرصد البحري العائمة ضمن مشروع «محطات الرصد البحري والمحطات اللاسلكية».

وقال «القحطاني»، في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «قريباً سيكتمل المشروع ونسعد بتدشينه ضمن الخطوات التطويرية الكبيرة لقطاع الأرصاد التي يقودها الرئيس التنفيذي الدكتور أيمن غلام».

كان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره أمس ظهور السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير، في حين تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي على أجزاء من وسط وشرق المملكة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من سواحل الخليج العربي في الصباح الباكر.

وأشار التقرير إلى أنَّ حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 10-30 كم/ساعة وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية غرباً وجنوبية غربية إلى غربية شرقاً بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.