الرياضة اتفاقية شراكة بين” الابتعاث السعودي” لتطوير المواهب وفالنسيا الإسباني

الدمام- حمود الزهراني

وقّع برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم اتفاقية شراكة مع نادي فالنسيا الإسباني، ضمن خطط التطوير التي يهدف إليها البرنامج التابع لوزارة الرياضة، حيث تعد هذه الشراكة هي الثانية من نوعها مع الفرق الإسبانية العريقة، إذ شهد سبتمبر من العام 2020م توقيع اتفاقية شراكة بين برنامج الابتعاث ونادي ريال سوسيداد الإسباني. وبهذه المناسبة قال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية في تصريح صحفي: “سعداء بتوقيع الشراكة مع نادي فالنسيا أحد أعرق الأندية الإسبانية، الذي رسخ مكانته في السنوات الأخيرة ضمن المراكز الخمسة الأولى من بين أفضل الأندية التي تحتضن أكبر عدد من اللاعبين الذين يمارسون اللعبة في أعلى مستوى، وهو ما يتماشى مع أهداف وأساس برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم، مع خالص الأمنيات أن تعود هذه الشراكات بالفائدة الكبيرة على لاعبي صقور المستقبل والوصول إلى أفضل المستويات، والاستفادة الكاملة من تبادل الخبرات مع النادي الإسباني”. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز تطوير لاعبي صقور المستقبل في البرنامج وتبادل الخبرات، من خلال تطبيق المنهجية المتبعة في نادي فالنسيا، حيث سيشارك الجهاز الفني بالنادي الإسباني في العمل الميداني لبرنامج الابتعاث، بالإضافة إلى عقد العديد من الجلسات الافتراضية مع اللاعبين والمدربين، وإقامة ندوات بين المسؤولين في مجالات مختلفة مثل: الإعداد البدني، تدريب حراس المرمى، التغذية، والكشافين، إلى جانب تنظيم رحلات إلى المدينة الرياضية في باتيرنا، لحضور جلسات تدريبية عالية الأداء ولعب مباريات ودية ضد فرق أكاديمية فالنسيا. كما تتضمن الاتفاقية دعم البرامج التي ينظمها معهد إعداد القادة التابع لوزارة الرياضة، والذي يهتم بتأسيس المدربين في المجال الرياضي وعقد ندوات ومؤتمرات في المملكة.