جدة ـ البلاد

أعلنت أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران عن إطلاق البرنامج الاحترافي لتأهيل الملاحين الجويين، وعزمها فتح باب القبول خلال الفترة القادمة ، متضمنًا باقة متنوعة من الدورات التدريبية النظرية والتطبيقية التي تؤهل الخريجين للعمل كملاحٍ جوي في جميع شركات الطيران، وذلك من خلال موقع الأكاديمية على شبكة الإنترنت (https://psaa.com.sa)، حيث ينطلق البرنامج خلال الربع الأول من العام القادم 2022.

وتتضمن شروط القبول في البرنامج حصول المتقدم على شهادة الثانوية العامة أو البكالوريوس من جامعة معتمدة في المملكة، وأن لا يقل عمر المتقدم عن (20) عاماً مع اجتياز معايير اللياقة البدنية والاختبارات الخاصة باللغة الإنجليزية والمقابلة الشخصية والفحص الطبي.

ويحتوي البرنامج على (438) ساعة تدريبية تُعقد في أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران، وتتضمّن تأهيل المتدربين في برامج متخصصة في مجال الخدمة الجوية، وكذلك الطرق المتبعة في تقديم الخدمة المتميزة للمسافرين في الطائرة بالأدوات المخصصة للخدمة، إلى جانب الإلمام بالمصطلحات الدولية المتعلقة بمجال الطيران والتعرف على القوانين والأنظمة الخاصة بالخدمة الجوية والعمليات التشغيلية.

وأكد الرئيس التنفيذي لأكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران الكابتن إسماعيل الكشي، على مواصلة الأكاديمية مسيرتها في دعم وتطوير مختلف مسارات التعليم والتدريب , ومن هذا المرتكز، يأتي انطلاق البرامج الخاص بتدريب طواقم الطائرات في هذه المرحلة التي يشهد فيها قطاع الطيران وتيرة تعافٍ متسارعة.

يُذكر أن المتدربين يتلقّون خلال البرنامج الجانب الأهم ضمن أولويات عمل الملاح الجوي, وهو ما يتعلق بالسلامة, وذلك من خلال تدريبهم وتأهيلهم على استخدام أدوات السلامة الجوية في الطائرة وكيفية التعامل معها ومع مختلف الحالات الطارئة، وكذلك دورة الإسعافات الأولية والاحتياطات الطبية وكيفية الوقاية من الأمراض أثناء الطيران، وغيرها من الدورات والبرامج التي تم اختيارها من قبل متخصصين في الخدمة الجوية.