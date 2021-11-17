70 مليون ريال لمشروع استثماري سياحي بالظهران

الدمام ـ البلاد

أرست أمانة المنطقة الشرقية، مشروعا استثماريا لتطوير مركز ترفيهي ثقافي سياحي بمدينة الظهران، بعقد بلغت قيمته 70 مليون ريال، وذلك امتداداً لجهودها، ومبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وأوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، أن المشروع الاستثماري يهدف إلى تعزيز الأنشطة الترفيهية والسياحية وعناصر جودة الحياة في المنطقة، وإبراز مقومات مدينة الظهران على الخارطة السياحية والترفيهية وتسريع وتيرة التنمية وتحقيق مفهوم كفاءة الإنفاق والاستدامة المالية، مبيناً أن المشروع يأتي امتداداً لمجموعة المشاريع الاستثمارية النوعية والمميزة التي جرى إطلاقها في المنطقة بالشراكة مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية، والقطاع الخاص.

وأشار المهندس الجبير إلى أن المشروع يشتمل على تطوير مراكز للترفيه والسياحة، ومجموعة من الخدمات المساندة كالصالات الرياضية ومقاهي ومطاعم وساحات عامة وإطلالات مفتوحة متعددة الاستخدامات ومسارات للمشي ومسطحات خضراء، داعياً المستثمرين ورواد الأعمال للمشاركة في صناعة الاستثمارات وزيارة بوابة الاستثمار البلدي وتطبيق الهواتف الذكية (فرص) والتواصل مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة للاطلاع على الفرص الاستثمارية بكل شفافية وسهولة.