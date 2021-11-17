منافسة قوية في فئة “الجير شاهين” بموسم الرياض

البلاد ـ خالد بن مرضاح

تواصلت منافسات كأس موسم الرياض للصقور، أمس، التي تقام بالشراكة بين نادي الصقور السعودي والهيئة العامة للترفيه في مقر النادي بملهم شمال الرياض، من خلال إقامة ستة أشواط،منها اثنان للمحترفين، وأربعة للمُلاك، وخُصصت جميع الأشواط لفئة جير شاهين”فرخ قرناس”.

وجاءت البداية بأشواط المُلاك، حيث حقق “حرباء” لسعد بن سالم الهجمي المركز الأول في الشوط الأول (فرخ) بتوقيت 14.332 ثانية، واحتل “صدام” لراشد بن حسن البوعينين المركز الثاني، وحلَّ “لبيه” لخالد بن محمد الجربوعي ثالثًا، و”عقايب” لطلال بن نايف العتيبي رابعًا،و”حشيم” لسعيد بن سيف المطيري خامسًا.

وفي الشوط الثاني (فرخ)، خطف “A3” لعبد الرحمن بن راشد الدوسري المركز الأول بتوقيت 14.099 ثانية، وأحرز “اروقيت” لناصر بن مقحم القحطاني المركز الثاني، وجاء “سندان” لسعود بن راشد الدعيج في المركز الثالث، و”فال” لمحسن بن ناصر المري في المركز الرابع، و”توق” لياسر بن محيسن المطيري في المركز الخامس.

وانطلق الشوط الثالث (قرناس)، وخطف “نبهان” لثقل بن هجر الدوسري المركز الأول بتوقيت 13.563 ثانية، وجاء “عجايب” لسلمان بن سامي العنزي في المركز الثاني، و”مبروك” لخالد بن فهد القريني في المركز الثالث، و”منوه” لعبد الله بن صالح العريفج في المركز الرابع، و”j4″ لعلي بن مبارك البوعينين في المركز الخامس. وفي الشوط الرابع “قرناس”، تمكن “حزام” لسلطان بن راشد البوعينين من خطف المركز الأول بتوقيت 13.947 ثانية، وجاء “ذيب” لفهد بن محمد الدوسري في المركز الثاني، وحل “وشلونك” لمحيسن بن غالي المطيري في المركز الثالث، و”مدباس” لخالد بن فهد القريني رابعًا، و”j4″ لمحمد بن راشد البوعينين خامسًا.

أما الشوط الخامس فكان للمحترفين جير شاهين فرخ، وفيه حقق “هقوة” لموسى بن محيسن المطيري المركز الأول بتوقيت 13.814 ثانية، فيما خطف عبد الهادي بن عبد الله المطيري المركزين الثاني والثالث عبر “المميز” و”رولكيس”، وجاء “المجازف” لعبد الله بن عبد الهادي المطيريفي المركز الرابع، وحل “مزعل” لمحمد بن عبد الله بن هجرس الدوسري خامسًا. وجاء الختام مثيرًا مع شوط جير شاهين قرناس دوليين، وفيه خطف “فلاج” لفهد بن محمد البرغش المنصوري المركز الأول بتوقيت 13.508 ثانية، وجاء “مذخور” لمسفر بن عبد الله هجرس الدوسري في المركز الثاني، وحقق “مرعب” لسطام بن فهد الزعبي المركز الثالث، وحقق”موفق” لفلاج بن عبد الله بن هجرس الدوسري المركز الرابع، وجاء “الزير” لحميد بن محمد البرغش المنصوري خامسًا.