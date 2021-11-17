الرياضة في مارس المقبل..”الرياضة للجميع” ينظم أول ماراثون كامل بالمملكة

الرياض- البلاد أعلن الاتحاد السعودي للرياضة للجميع وبدعم مباشر من وزارة الرياضة عن إقامة أول سباق ماراثون كامل في المملكة العربية السعودية في الخامس من شهر مارس٢٠٢٢، وذلك تأكيدا لمكانة المملكة العربية السعودية كواجهة رياضية دولية وتعزيزا لنمو الاقتصاد الرياضي والسياحي في المملكة وبشكل رئيسي في السعي إلى تشجيع كافة أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية بشكل منتظم. حيث يحظى القطاع الرياضي في المملكة بدعم لامحدود ومستمر من قبل الحكومة الرشيدة وذلك بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، بما يتواكب مع خطط وأهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠. وتحت رعاية وزير الرياضة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، قام رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود بالإعلان الرسمي عن تاريخ إقامة ماراثون الرياض في ٥ مارس ٢٠٢٢ ضمن مناسبة تدشين خط البداية للماراثون، وذلك بحضور مساعد وزير الرياضة للإعلام والتواصل الدكتور رجاءالله السلمي، وأحمد باضريس الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة، ورئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى الدكتور حبيب الربيعان وعدد من كبار الشخصيات والضيوف ووسائل الإعلام. يشهد الماراثون حماس المحترفين والمحترفات لمواجهة تحدي المسار البالغ طوله ٤٢.٢ كيلومتر بداية من جامعة الملك سعود، الذي سيأخذ كافة المشاركين في مسار يمر حول مدينة الرياض لفرصة استكشاف المعالم السياحية لعاصمة المملكة. هذا وسيتم فتح باب التسجيل للماراثون في بداية شهر ديسمبر، حيث يمكن للمشاركين وعشاق رياضة الجري حول المملكة والعالم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الخاص بماراثون الرياض.

جدير بالذكر، أن ماراثون الرياض ٢٠٢٢ يعتبر أول ماراثون كامل احترافي في المملكة معتمد الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى، حيث يشمل أيضا عدة سباقات مصممة بعناية لتلائم كافة أفراد المجتمع بمختلف القدرات ومستويات اللياقة البدنية من كلا الجنسين. وعليه فإنه تم تخصيص مسافة النصف ماراثون، أي ما يعادل ٢١ كيلومترا لمحبي رياضة الجري، وسباق بمسافة ١٠ كيلومترات لمن هم من سن ١٧ وفوق، بالإضافة إلى سباق بمسافة ٤ كيلومترات للمبتدئين والأطفال من جميع أفراد المجتمع.

هذا وقد أقيمت النسخة الأولى من سباق نصف ماراثون الرياض في فبراير من عام ٢٠١٨ بتنظيم من وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للرياضة للجميع، والذي شارك فيه أكثر من ١١,٠٠٠ مشارك وعدد من المحترفين والمحترفات؛ حيث كان متاحا لجميع الأعمار من المواطنين والمقيمين وبمختلف القدرات الجسدية مع استلام الفائزين بالمراكز المتقدمة لجوائز مالية. وضمن استراتيجيات اتحاد الرياضة للجميع فقد تم تنظيم العديد من برامج المشي والجري الافتراضية وعلى أرض الواقع في مختلف الفعاليات والبرامج الرياضية خلال العام الماضي وأيضا منذ بداية هذا العام، فكان أبرزها عبر مبادرة “معاً نتحرك” التي تتمثل في سلسلة مكونة من عدة تحديات افتراضية للمشي والجري التي شهدت مشاركات من مختلف مناطق المملكة وخارجها. يكمل المشاركين مسافات يتم ربطها رقميا حيث يحصل المشاركون الذين أكملوا هذه المسافات ضمن الفترة المحددة على ميداليات وشهادات للاحتفال بعزيمتهم وإنجازهم الرياضي حيث تعد هذه المبادرة عنصر محفز وتحضيري للمشاركة بشكل مباشر في الماراثون. ويحظى الماراثون والذي يقوم بتنظيمه الاتحاد السعودي للرياضة للجميع بدعم مباشر من وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية العربية السعودية والتنسيق المباشر مع الاتحاد السعودي لألعاب القوى بالإضافة إلى العديد من شركاء النجاح لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ ضمن برنامج جودة الحياة. فقد أثبتت المملكة تفوقها في تنوع استضافة وإقامة الفعاليات الرياضية المحلية والدولية، وتطوير القطاع الرياضي بما فيه من كوادر رياضية وإدارية من خلال الاحتكاك بالخبرات العالمية ذات العلاقة. ويعد الماراثون ضمن مبادرات الاتحاد السعودي للرياضة للجميع المتنوعة لدعم وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك عبر هدف رئيسي وهو زيادة نسبة الأشخاص الذين يمارسون الأنشطة البدنية بشكل منتظم في المملكة إلى 40% بحلول عام 2030. وبدوره، يساهم الاتحاد في الوصول لهذا الهدف عن طريق تسهيل وتنظيم الأنشطة والفعاليات الرياضية وإطلاق الحملات التوعوية والتعاون مع مختلف شركاء النجاح في القطاع الحكومي والخاص والتي من شأنها تشجيع كافة أفراد المجتمع على تبني أسلوب حياة صحية وحيوية.