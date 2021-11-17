سعوديات يستعرضن تجاربهن بملتقى طويق

الرياض ـ البلاد

انطلقت فعاليات ملتقى طويق الدولي للنحت لعام 2021، أمس ، تحت شعار “شاعرية المكان”، في حي جاكس بالدرعية في الرياض، بمشاركة 20 فنانًا سعودياً ودوليًا متخصصًا في فنّ النحت.وأكدت النحاتة رجاء الشافعي، أن هذه هي المشاركة الأولى لها في الملتقى، مشيدة بالتنظيم الرائع الذي شاهدته في فعاليات الملتقى. وأضافت أن الاحتكاك مع نحاتين عالميين في ملتقى طويق له فوائد عديدة، مبينة أنها استفادت منهم على صعيد تبادل الآراء والأعمال على مدار اليومين الماضيين. وقالت النحاتة وفاء حمد القنيبط، إنها واجهت بعض الصعوبات في مشاركتها الأولى بفعاليات الملتقى من حيث توفر الأدوات وأعمال الكهرباء. وأعربت عن سعادتها بلقائها مع 19 نحاتًا من 19 دولة يمثلون ثقافات مختلفة، لافتة إلى أن كل منهم يقدم نماذج أعمال مختلفة يستفيد منها كل المشاركين. وستضم فعاليات الملتقى، الذي يقام على مدار 20 يومًا بيئة إبداعية مفتوحة للجمهور، تقدم برامج وفعاليات فنية وثقافية، بالإضافة إلى معرض للمنحوتات وأكثر من 30 ورشة عمل وندوة فنيّة وثقافية.