تفكيك عبوة ناسفة لاستهداف رتل عسكري بالعراق

بغداد – البلاد

أعلن الجيش العراقي، أمس (الثلاثاء)، تفكيك عبوة ناسفة معدة لاستهداف رتل للدعم اللوجستي في بابل، بينما أعلنت السلطات الأمنية، مقتل انتحاري وعنصر آخر من تنظيم داعش خلال عملية عسكرية شمال البلاد.

وأكدت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، إلقاء القبض على ما يسمى المسؤول الشرعي لكتيبة الفاروق، الذي كان قد اشترك بتفجير مركز للشرطة في بابل.

وذكر بيان لوكالة الاستخبارات تلقته وكالة الأنباء العراقية، أنه “استكمالا للعمليات الاستباقية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وبعملية أمنية أمس الأول، من إلقاء القبض على من يُسمى شرعي كتيبة الفاروق والذي قام بأعمال إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين”.

وأوضح، أن “الإرهابي، استهدف الصهاريج المحملة بمادة البنزين والغاز على الطريق الرابط بين الحصوة المحمودية وحرق 7 صهاريج، كما قام بنصب ولصق العبوات الناسفة وتفجيرها على المنتسبين في الأجهزة الأمنية والمواطنين مما أدى الى مقتل أربعة أشخاص، فضلا عن نصب عبوة ناسفة وتفجيرها داخل مركز شرطة القرية العصرية أدى إلى انهيار المركز ومقتل أفراد الشرطة”. وتلاحق القوات العراقية عناصر تنظيم داعش عبر عمليات عسكرية تتركز أغلبها عند مناطق نائية وأطراف المدن.