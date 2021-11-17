“الخيار والكرفس والتوت البري” تخلصك من الماء الزائد في جسمك

تعانى الكثير من السيدات من مشكلة احتباس السوائل، لاسيما فيما في فترة الحمل وأعقاب الولادة، مما يؤدى إلى زيادة وزن الجسم والشعور بالانتفاخ، وعدم القدرة على التخلص من سموم الجسم، حتى خلال فترة اتباع نظام غذائى لإنقاص الوزن الزائد، ويمكن علاج هذه المشكلة، من خلال اتباع رجيم للتخلص من احتباس السوائل، والذى يعتمد على تناول أطعمة مدرة للبول، نستعرضها معكم خلال التقرير التالي:
الخيار
إن الخيار نوع من أنواع الخضروات المهدور حقها مقارنة بفوائده العظيمة:
فهو يحتوي على نسبة كبيرة من الماء.
كما أنه يحتوي على المواد الغذائية التي تساعد في طرد حمض اليوريك من الكلى.
بالإضافة إلى احتوائه على حمض الكافئيك أو حمض البن والذي يساعد في التخلص من احتباس الماء.
ونظراً لأن الخيار منخفض أيضاً في السعرات الحرارية، فهو خيار مثالي كوجبة خفيفة بين الوجبات – نقنقة – لأولئك الذين يجاهدون لإنقاص وزنهم.
التوت البري
يُعد التوت البري من الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة وفيتامين “ج”.
كما أنه يساعد في طرد جميع المياه الزائدة من الجسم.
بالإضافة إلى فوائده في حماية خلايا الجسم من التلف الناتج من السموم والجذور الحرة، والتي ينتجها جسمك أثناء عملية التمثيل الغذائي.
البطيخ
إن النصيب الأكبر من وزن ثمرة البطيخ الصيفية يذهب إلى المياه، التي تصل نسبتها إلى 92%.
ليس هذا فقط، فالبطيخ فاكهة مُحملة بمختلف المعادن والفيتامينات التي لها خصائص مُدرّة للبول.
الكرفس
يساهم الكرفس في تطهير الجسم عن طريق إخراج كل الماء الغير مرغوب فيه في شكل بول، وذلك بفضل احتواءه على مضادات الأكسدة ومركب يسمى الكومارين.
لا تتوقف فوائد الكرفس عند هذا الحد، بل إنه يساعد في عملية الهضم أيضاً ويمنع ارتفاع ضغط الدم..
كما أنه من العلاجات الفعّالة لعلاج حصوات الكلى.
الزنجبيل
يعتبر الزنجبيل من أكثر الأطعمة الفعّالة في إدرار البول، فهو عنصر مؤثر في عملية الهضم ويساعد أيضاً في التخلص من جميع السموم الضارة من الجسم.
الجزر
إن تناول الجزر يساعد في التخلص من السموم الموجودة في الجسم وهذا بفضل المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات، كما أنه يحتوي على البوتاسيوم الذي يحافظ على مستويات الكولسترول والسكر في الدم.
القرفة
تحتوي القرفة على الكروم، والتي لها دور رائع في السيطرة على الشهية، وأيضاً للقرفة دور في تعزيز المناعة وفي التخلص من السموم.
نبات الهليون – سكوم – الاسبراجوس
إن البوتاسيوم الموجود وبكثرة في نبات الهليون يساعد على منع احتباس الماء غير الضروري.
الشاي الأخضر
يُعد الشاي الأخضر مُدّر طبيعي للبول، حيث أظهرت الأبحاث أن شرب الشاي الأخضر بانتظام يمكن أن يقلل الدهون في الجسم بنسبة تصل إلى 19 ٪!
الهندباء
عادة ما يُستخدم نبات الهندباء كمدر طبيعي للبول. ففي أوروبا، وخاصة اللجنة الألمانية E اعتاد استخدام مستخلص الهندباء لعلاج العديد من الحالات الطبية، وخاصة للحد من احتباس الماء.