الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات 4.8 مليارات ريال

البلاد : واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 6.06 نقطة ليقفل عند مستوى 11833.54 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4.8 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 143 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 250 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 89 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 94 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات صدر، والعقارية، واللجين، وسدكو كابيتال ريت، وجبل عمر الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات نسيج، ومهارة، وطيبة، ومسك، وبوان، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.72% و 4.26% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والخبير ريت، وكيان السعودية، والإنماء، والتصنيع هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وصدر، وأكوا باور، ودار الأركان، والعربية، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 468.28 نقطة ليقفل عند مستوى 24638.64 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 41 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 380 ألف سهم تقاسمتها 2524 صفقة.