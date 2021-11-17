حائل : البلاد
دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم , النسخة الثانية من مبادرة درب زبيدة 2022م ، كما تسلم التقرير الختامي للقافلة في نسختها الأولى 2021 م , بحضور المشرف على مبادرة درب زبيدة الدكتور عبدالعزيز العبيداء وأعضاء المبادرة.
وأكد سموه أن المبادرة تهدف إلى تسليط الضوء على أحد أهم الطرق التاريخية وهو ” درب زبيدة ” ، وكذلك توظيف هذه المناسبة للتعريف بالمواقع الأثرية، وإبراز البعد الحضاري والتاريخي والميز النسبية للمنطقة , إضافة إلى دعم القطاع السياحي ، وخلق الفرص الوظيفية للشباب وإقامة البرامج والفعاليات المصاحبة.
وأشار إلى أهمية المواقع الأثرية والدعم المستمر الذي تجده من القيادة الحكيمة، مشيداً بمبادرة إحياء درب زبيدة التاريخي والدور الذي يقوم به القائمون على المبادرة والجهات المساندة والداعمة لها.
وأوضح الدكتور عبدالعزيز العبيداء أن المبادرة حققت الأهداف التي وضعت من أجلها في نسختها الأولى والتي تضمنت إحياء أحد أهم الطرق القديمة في العالم وتشجيع ممارسة الرياضة والمحافظة على البيئة وتنميتها وإقامة فعاليات رياضية وثقافية وترفيهية، بالإضافة إلى إبراز الموروث التاريخي وزيادة فرص العمل والتدريب على عدد من المهارات التي تنبثق من أهداف المبادرة.
وأفاد أن عدد المسجلين في النسخة الثانية والتي لايزال التسجيل فيها مستمراً وصل أكثر من ” 500 ” مشارك , مشيراً إلى أن الرحلة ستنطلق في السادس من يناير 2022م لمدة 12 يومًا يقطع من خلالها المشاركون 360 كيلو مترًا من مسار الدرب الواقع في منطقة حائل , مبيناً أن المبادرة تحوي عدد من البرامج المتنوعة مثل التدريب في برامج يقدمها شركاء ورعاة المبادرة لأبناء وبنات المدن والقرى الواقعة على درب زبيدة كالتصوير وتنظيم الفعاليات والمرشدين السياحيين إلى جانب إقامة خمس مهرجانات في خمس مواقع في المدن والقرى الواقعة على درب زبيدة .
يذكر أن المبادرة نظمت رحلتين على الدرب الأولى مع بداية عام 2021م وشارك بها 120 مشاركًا ومنظمًا، واستمرت 14 يومًا قطع خلالها المشاركون 420 كيلو مترًا والرحلة الثانية جاءت بالتزامن مع اليوم الوطني 91 للمملكة بمشاركة 60 مشاركًا ومنظمًا قطعوا 91 كيلومترًا خلال ثلاثة أيام بدءًا من محافظة سميراء وصولًا لمدينة فيد التاريخية وساهم من خلالها المشاركون في زراعة 455 شجرة في موقعين على الدرب ومازال زراعة الأشجار ونثر البذور مستمرًا ليصل قبل نهاية العام الحالي لزراعة 2022 شجرة في مواقع على درب زبيدة للمساهمة في مشروع السعودية الخضراء.