مركز الرياض يتوج بكأس المصارعة الرومانية للناشئين

الدمام-حمودالزهراني
توج مركز تدريب الرياض بكأس بطولة المملكة لدرجة الناشئين تحت 17 سنة للمصارعة الرومانية، بعد حصوله على المركز الأول برصيد (197) نقطة، وذلك في البطولة التي أقيمت على مدار 3 أيام في الصالة الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الاولمبي بالرياض.
وذلك بعد المنافسة في 10 أوزان مختلفة، وحل ثانياً مركز تدريب مكة المكرمة برصيد (165) نقطة ، وأتى ثالثاً مركز تدريب الدمام برصيد (157) نقطة، ونال علي مسعود من ” مركز تدريب الرياض ” أفضل لاعب في البطولة.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
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