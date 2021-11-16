الرياضة مركز الرياض يتوج بكأس المصارعة الرومانية للناشئين

الدمام-حمودالزهراني

توج مركز تدريب الرياض بكأس بطولة المملكة لدرجة الناشئين تحت 17 سنة للمصارعة الرومانية، بعد حصوله على المركز الأول برصيد (197) نقطة، وذلك في البطولة التي أقيمت على مدار 3 أيام في الصالة الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الاولمبي بالرياض. وذلك بعد المنافسة في 10 أوزان مختلفة، وحل ثانياً مركز تدريب مكة المكرمة برصيد (165) نقطة ، وأتى ثالثاً مركز تدريب الدمام برصيد (157) نقطة، ونال علي مسعود من ” مركز تدريب الرياض ” أفضل لاعب في البطولة.