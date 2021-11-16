كولومبيا تتهم “حزب الله” بأنشطة إجرامية

بيروت – البلاد

ينفذ حزب الله الإرهابي عمليات تخريبية في مختلف دول العالم، فبعد القبض على خلية إجرامية تابعة للمليشيا في الكويت، اتهمت كولومبيا الحزب الإرهابي، بالقيام بـ”أنشطة إجرامية” على أراضيها، لافتة إلى أنها تراقب أنشطته. وقال وزير الدفاع الكولومبي دييغو مولانو، وفقا لصحيفة “إل تييمبو”: “منذ شهرين اضطررنا للتعامل مع وضع أرغمنا على إنشاء عملية لتوقيف وترحيل مجرميْن مفوضيْن من حزب الله، كانت لديهما نية ارتكاب فعل إجرامي في كولومبيا”. وأضاف: “هناك خطرا من حزب الله في فنزويلا، وما يمكن أن تخلقه علاقاته بتهريب المخدرات أو الجماعات الإرهابية من الجانب الفنزويلي، بالنسبة للأمن القومي”. ولم يقدم الوزير تفاصيل أخرى عن هذه العملية، لكن الصحيفة أوردت نقلا عن مصادر في أجهزة الاستخبارات العسكرية أن حزب الله قد يكون حاول تعقب تحركات دبلوماسيين ورجال أعمال أمريكيين وإسرائيليين في كولومبيا، التي تعيش بها جالية لبنانية كبيرة.

من جهة ثانية، كشفت وسائل إعلام كويتية، أن النيابة واصلت تحقيقاتها في قضية خلية “حزب الله”، وقررت استمرار حجز المتهمين البالغ عددهم 18 شخصا، مبينة أن آخر التحقيقات مع المتهمين استمرت لمدة 14 ساعة، حيث بدأت في الثانية ظهراً، وانتهت في الساعة 4 فجراً ، وكانت بإشراف فريق قانوني من وكلاء النائب العام.

والأسبوع الماضي، كشفت وسائل إعلام كويتية أن جهاز أمن الدولة ألقى القبض على مجموعة متعاونة مع مليشيات “حزب الله” اللبنانية بتهمة تجنيد الشباب للعمل في سوريا واليمن. وقالت وزارة الداخلية إنها تلقت تقريراً أمنياً من دولة شقيقة أفاد بأنَّ جهاز أمن الدولة يُحقق مع المضبوطين في عدد من التهم، منها تبييض أموال لصالح حزب الله في الكويت. إضافة إلى تمويل الشباب الكويتي لتشجيعهم على الانضواء تحت عباءة حزب الله، والمشاركة في أعماله الإرهابية، وتهريب المخدرات في كلٍّ من سوريا واليمن”.