ضمن فعاليات “تحت بيرق سيدي”.. إفتتاح معرض “ملك الحزم” الصحفي التاريخي

جدة – خالد بن مرضاح

نيابة عن صاحب السمو الأمير عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز، افتتح صاحب السمو الأمير بندر بن عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز، معرض السبق الأول التاريخي الصحفي”تاريخ خالد على صفحات التاريخ”، عن سيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمشاركة صحف: البلاد، عكاظ، المدينة، وذلك بأعداد تاريخية صدرت منذ ما يقارب 60 عاماً.

وتعكس الأعداد التاريخية للصحف تاريخ حافل لمنجزات ملك الحزم سلمان -حفظه الله- منذ توليه إمارة الرياض في المرحلة الأولى والثانية، حتى توليه ولاية العهد ثم ملكا للمملكة العربية السعودية، ما نال استحسان سمو الأمير بندر، والحضور من مسؤولين، ورجال أعمال وإعلام، وضيوف الشرف من قناصل الدول الخليجية والعربية والأجنبية.

واختتم سمو الأمير بندر بن عبدالله جولته في المعرض بتشريف الفقرات الاحتفالية التي تضمنت مشاركات شعرية وطنية لنواف الشدادي، وعبير العتيبي، وكذلك مشاركة أطفال جمعية ساند الخيرية لمرضى السرطان، فضلا عن فقرة العرضة السعودية لفرقة القائد خالد جمالي. وكرم سموه الداعمين، والرعاة الإعلاميين، شركاء النجاح من الصحف التي حضرت الافتتاح، كما شكر لجنة “تحت بيرق سيدي”، على استمرارهم في تنظيم الفعاليات الوطنية الناجحة، مؤكدا أهمية هذه المبادرات والفعاليات التي تعكس الصور الصادقة للولاء والانتماء بين الشعب السعودي وقيادته الحكيمة.