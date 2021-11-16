“سقيا” مكة المكرمة تدشن مشروع الشراكات المجتمعية لسقيا الأسر المحتاجة

البلاد : عبدالهادي المالكي

دشنت جمعية سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة صباح اليوم مشروع الشراكات المجتمعية الذي يستهدف سقيا الأسر المحتاجة في القرى والهجر بواسطة صهاريج المياه بالشراكة مع جمعية سخاء بوادي فاطمة ، ويستفيد من هذا المشروع (1518) مستفيد يمثلون (253) أسرة .

كما دشنت مشروعها لسقيا الأسر المحتاجة بالتعاون مع جمعيات نفع و تراحم و حماية ويستهدف المشروع قرابة (7084) مستفيد يمثلون (1012) أسرة .

وكشف رئيس مجلس إدارة سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة عايض بن عبدالله بن درهم أن المشروعين تبلغ تكلفتهما الإجمالية 748000 ريال لمدة عام تستهدف (8602) مستفيد ، وأضاف أن هذه الشراكة تضاف إلى قائمة المشاريع التي تواصل الجمعية تحقيقها كمشاريع سقيا الحاج والمعتمر، سقيا المساجد والأماكن العامة، سقيا الصائم، سقيا الأيدي العاملة، وقف السقيا، سقيا الكبد الرطبة كالطيور وما شابهها، وسقيا المحتاجين، بالإضافة إلى صيانة شبكات المياه وخزانات المحتاجين، تنظيم فعاليات ترشيد المياه، والدراسات والإبحاث حول المياه، وتكثيف المياه، وأخيراً حفر الآبار في الهجر والقرى.