الرياضة اللجنة التنفيذية لرالي حائل تويوتا الدولي تناقش استعدادات انطلاق الرالي

حائل – هاني البشر

عقدت اللجنة التنفيذية المنظمة لرالي حائل تويوتا الدولي 2021 اجتماعا برئاسة رئيس اللجنة التنفيذية للرالي عبدالعزيز بن عبدالله السيف استعداداً لانطلاق رالي حائل الدولي تويوتا 2021م الذي ينطلق في 6 ديسمبر المقبل، ويستمر حتى 11 من الشهر نفسه. وجرى خلال الاجتماع مناقشة الترتيبات واستعراض الخطوات التحضيرية لانطلاق الرالي في نسخته الـ (17). وأوضح رئيس اللجنة التنفيذية لرالي حائل تويوتا الدولي 2021 عبدالعزيز بن عبدالله السيف أنه جرى خلال الاجتماع استعراض الاستعدادات التنظيمية لاستقبال هذا الحدث العالمي بحضور رؤساء اللجان العاملة، والاطلاع على خطط عمل اللجان المساندة والاستعدادات قبل انطلاق الرالي، مؤكداً أن الإجراءات التنفيذية الاستباقية للحدث تسير بشكل جيد؛ وفق الخطة الاستراتيجية التي وضعت للعمل في وقت سابق.