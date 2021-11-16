القصاص من يمني قتل مواطنًا بالرصاص في جيزان

جيزان : البلاد

نفذت وزارة الداخلية اليوم (الثلاثاء) بمدينة جيزان حكم القتل قصاصًا في / خالد علي مهدي السودي – يمني الجنسية – إثر إقدامه على قتل / فلاح بن جبران ابن عبدالله القحطاني – سعودي الجنسية – وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى لوفاته.

وبحسب بيان الداخلية فقد تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصًا، وأيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.