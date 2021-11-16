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القصاص من يمني قتل مواطنًا بالرصاص في جيزان

صحيفة البلادaccess_time11 / ربيع الآخر / 1443 هـ      16 نوفمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جيزان : البلاد

نفذت وزارة الداخلية اليوم (الثلاثاء) بمدينة جيزان حكم القتل قصاصًا في / خالد علي مهدي السودي – يمني الجنسية – إثر إقدامه على قتل / فلاح بن جبران ابن عبدالله القحطاني – سعودي الجنسية – وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى لوفاته.

وبحسب بيان الداخلية فقد تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصًا، وأيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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