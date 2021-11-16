السفينة العملاقة بالمدينة الاقتصادية

جدة – البلاد

استقبل ميناء الملك عبدالله أمس (الاثنين)، السفينة السياحية (MSC بيليسيما)، أكبر سفينة من نوعها تزور المملكة على الإطلاق لدعم نمو وتطور قطاع السفر والسياحة في المملكة، والمساهمة في تحقيق جذب 100 مليون زيارة محلية ودولية سنويًا بحلول عام 2030، وفقًا للإستراتيجية الوطنية للسياحة.

ورست السفينة في ميناء الملك عبدالله لتتيح للسياح مشاهدة معالم المدينة الاقتصادية برابغ، التي انضمت إلى مسار رحلات MSC للمملكة والبحر الأحمر للسنة الثانية على التوالي. وبدأت السفينة رحلتها الشتوية التي تمتد لسبع ليال بالإبحار من جدة في 6 نوفمبر وبعد توقفها بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، حيث سيتسنى للسياح زيارة المدينة المنورة أو قضاء يوم ممتع على شاطئ بيور أو شاطئ يام في المدينة الاقتصادية، فيما ستكون ينبع هي المحطة التالية قبل توجهها إلى مدينة العقبة الأردنية، وستبحر الرحلات تباعًا من جدة مساء كل سبت، ليستمر ميناء الملك عبدالله في استقبال السفينة مرة كل أسبوع طوال شهري نوفمبر وديسمبر.