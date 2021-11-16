الرياضة

أمير حائل ونائبه يستقبلان “السيف” بطل الراليات

صحيفة البلادaccess_time11 / ربيع الآخر / 1443 هـ      16 نوفمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل – خالد الحامد

استقبل  الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة ‏حائل بمكتبه اليوم, بطل الراليات الكابتن صالح السيف بعد تحقيقه المركز الأول بفئة “‏تي 3” لرالي أبو ظبي ضمن منافسات كأس العالم للراليات الصحراوية (كروس ‏كانتري).

وأكد سموه أن كل إنجاز للوطن على أيدي أبنائه المتميزين يستحق الإشادة والدعم, ‏مشيرًا إلى أن هناك إنجازاً وطنياً جديداً في كل يوم في مختلف المجالات بفضل من الله ثم ‏بالدعم المستمر من القيادة الحكيمة أيدها الله.

ونوَّه بتواصل الإنجازات الرياضية ورياضة السيارات بمتابعة سمو وزير الرياضة ‏وسمو رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية, مهنئاً الكابتن صالح ‏السيف على تحقيقه المركز الأول بفئة “تي 3” في رالي أبو ظبي ضمن منافسات ‏كأس العالم للراليات الصحراوية, متمنياً له ولزملائه إنجازات أكبر – بإذن الله ‏‏.

كما استقبل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم، ‏بطل الراليات الكابتن صالح السيف ونوه سموه بدعم القيادة الحكيمة لشباب الوطن خلال مشاركاتهم في السباقات الدولية بمتابعة سمو وزير الرياضة ‏وسمو رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية, مهنئًا السيف على تحقيقه للمركز ‏الأول في الرالي, مشيدًا بقدرات شباب ‏الوطن وطموحهم المستمر نحو مزيدًا من الإنجازات التي تسجل باسم الوطن.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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