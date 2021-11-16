أمير حائل ونائبه يستقبلان “السيف” بطل الراليات

حائل – خالد الحامد
استقبل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم, بطل الراليات الكابتن صالح السيف بعد تحقيقه المركز الأول بفئة “تي 3” لرالي أبو ظبي ضمن منافسات كأس العالم للراليات الصحراوية (كروس كانتري).
وأكد سموه أن كل إنجاز للوطن على أيدي أبنائه المتميزين يستحق الإشادة والدعم, مشيرًا إلى أن هناك إنجازاً وطنياً جديداً في كل يوم في مختلف المجالات بفضل من الله ثم بالدعم المستمر من القيادة الحكيمة أيدها الله.
ونوَّه بتواصل الإنجازات الرياضية ورياضة السيارات بمتابعة سمو وزير الرياضة وسمو رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية, مهنئاً الكابتن صالح السيف على تحقيقه المركز الأول بفئة “تي 3” في رالي أبو ظبي ضمن منافسات كأس العالم للراليات الصحراوية, متمنياً له ولزملائه إنجازات أكبر – بإذن الله .
كما استقبل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم، بطل الراليات الكابتن صالح السيفونوه سموه بدعم القيادة الحكيمة لشباب الوطن خلال مشاركاتهم في السباقات الدولية بمتابعة سمو وزير الرياضة وسمو رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية, مهنئًا السيف على تحقيقه للمركز الأول في الرالي, مشيدًا بقدرات شباب الوطن وطموحهم المستمر نحو مزيدًا من الإنجازات التي تسجل باسم الوطن.