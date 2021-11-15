9 حكام سعوديين يجتازون اختبار الاتحاد الدولي للكاراتيه

الدمام- حمود الزهراني

اجتاز عدد من الحكام السعوديين اختبارات الاتحاد الدولي للكاراتيه WKF، الذي نفذه الاتحاد الدولي للعبة مؤخراً، على هامش تواجدهم في بطولة العالم للكاراتيه في مدينة دبي وقد بلغ عدد الحكام السعوديين الذين تجاوزوا الاختبار 9 حكام وهم :

عثمان حكمي a

محمد العواجي b

عبدالله عريمط b

عبدالله الشهري a

علي عايض b

مبارك الشهراني a

فلاح راشد ” a

سعيد الاسمري a

فهد الهديان a

وقدم رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور مشرف الشهري، التهاني والتبريكات للحكام الذين اجتازوا اختبارات الاتحاد الدولي للكاراتيه متمنيًا لهم بالتوفيق والنجاح مع باقي زملائهم .