الرياضة

9 حكام سعوديين يجتازون اختبار الاتحاد الدولي للكاراتيه

صحيفة البلادaccess_time10 / ربيع الآخر / 1443 هـ      15 نوفمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام- حمود الزهراني

اجتاز عدد من الحكام السعوديين اختبارات الاتحاد الدولي للكاراتيه WKF، الذي نفذه الاتحاد الدولي للعبة مؤخراً، على هامش تواجدهم في بطولة العالم للكاراتيه في مدينة دبي وقد بلغ عدد الحكام السعوديين الذين تجاوزوا الاختبار 9 حكام وهم :
عثمان حكمي a
محمد العواجي b
عبدالله عريمط b
عبدالله الشهري a
علي عايض b
مبارك الشهراني a
فلاح راشد ” a
سعيد الاسمري a
فهد الهديان a

وقدم رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور مشرف الشهري، التهاني والتبريكات للحكام الذين اجتازوا اختبارات الاتحاد الدولي للكاراتيه متمنيًا لهم بالتوفيق والنجاح مع باقي زملائهم .

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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