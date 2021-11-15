4 نصائح هامة للعناية ببشرة العروس

تحتاج بشرة العروس لعناية خاصة لجعلها أكثر إشراقاً ونظارة ونقدم لكِ عدة نصائح هامة للعناية ببشرة العروس

1. تخطي الصابون والمنظفات القاسية على الوجه

يمكن أن يكون الصابون وغسول الوجه مناسبًا للاستخدام ولكنه غالبًا يحتوي على مكونات قاسية على بشرتك.

وبالتالي ، فإن الخيار الأفضل هو التخلص منها في هذه الأيام القليلة

عندما تذهبي للاستحمام ، اغسلي بشرتك بمزيجًا من الحليب والكركم

استخدمي المعجون (الذي يجب أن يكون سائلاً) في أيام متتالية أو مرتين على الأقل في الأسبوع أثناء الاستحمام وسوف ينظف بشرتك بشكل فعال من الشوائب دون تجفيف الجلد

إنه آمن تمامًا ويساعد على تفتيح البشرة

2. إزالة الاسمرار

أول شيء وقبل كل شيء هو أنه يجب عليكِ تجنب التسمير تمامًا

تجنبي ساعات الذروة عندما تكون أشعة الشمس شديدة القسوة

استخدمي واقيًا من الشمس عالي الجودة مع عامل حماية عالٍ من الشمس كل يوم

أثناء الذهاب للاستحمام استخدمي بعض اللبن الرائب بحيث تضعيه على جسمك واستحمي كالمعتاد

افعلي هذا يوميًا سيحافظ على ترطيب بشرتك ويزيل السمرة

3. شرب المزيد من الماء

الماء إكسير سحري لا يمكنك أن تكتفي منه فلا تتوقفي عند 8 أكواب من الماء فقط ، بل اشربيها خلال اليوم وراقبي بشرتك في غضون أيام قليلة

4. التقشير الجاف

تساعد هذه التقنية على تقشير البشرة وتحسين الدورة الدموية وتقليل السيلوليت والتخلص من الشعر الناشئ