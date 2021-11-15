ما أغلى صفقة في تاريخ كل نادٍ بالدوري الإنجليزي؟

تتمتع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بمعدلات إنفاق هي الأكبر في أوروبا بأسواق الانتقالات، بالنظر إلى عقود الرعاية الضخمة التي تبرمها مع المؤسسات الكبرى.



لذلك لا عجب أن مانشستر سيتي وتشيلسي قد دفعا في الميركاتو الماضي نحو 100 مليون إسترليني من كل خزينة لانتداب جاك غريليش وروميلو لوكاكو تواليًا.



نرصد لكم في التقرير التالي أغلى صفقة أبرمها كل نادٍ مشارك في الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي على مدار تاريخه.. “الأرقام بالجنيه الإسترليني”.

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20- نورويتش – الحارس اليوناني كريستوس تزوليس (10 ملايين) وفد من باوك اليوناني عام 2021



19- برينتفورد – المدافع النرويجي كريستوفر أغر (14 مليون) وفد من سيلتيك الاسكتلندي عام 2021



18- بيرنلي – المدافع الإنجليزي بين غيبسون (15 مليون) وفد من ميدلسبره الإنجليزي عام 2018

17- برايتون – لاعب الوسط الزامبي إينوك مويبو (20 مليون) وفد من سالزبورغ النمساوي عام 2021

16- ساوثهامبتون – المهاجم الإنجليزي داني إنغز (22 مليون) وفد من ليفربول الإنجليزي عام 2019



15- ليدز يونايتد – المهاجم البرازيلي رودريغو (27 مليون) وفد من فالنسيا الإسباني عام 2020



14- واتفورد – الجناح السنغالي إسماعيلا سار (27 مليون) وفد من رين الفرنسي عام 2019

13- كريستال بالاس – المهاجم البلجيكي كريستيان بنتكي (28 مليون) وفد من ليفربول عام 2016



12- وولفرهامبتون – لاعب الوسط البرتغالي فابيو سيلفا (35 مليون) وفد من بورتو البرتغالي عام 2020



11- أستون فيلا – الجناح الأرجنتيني إيمي بويندا (35 مليون) وفد من نورويتش الإنجليزي عام 2021



10- إيفرتون – المهاجم البرازيلي ريتشارلون (35 مليون) وفد من واتفورد الإنجليزي عام 2018



9- نيوكاسل – الجناح البرازيلي جويلنتون (40 مليون) وفد من هوفنهايم الألماني عام 2019

8- ليستر سيتي – لاعب الوسط البلجيكي يوري تيليمانس (40 مليون) وفد من موناكو الفرنسي عام 2019

7- وست هام – المهاجم الإيفواري سباستيان هالر (45 مليون) وفد من فرانكفورت الألماني عام 2019

6- توتنهام – لاعب الوسط الفرنسي تانغي ندومبلي (54 مليون) وفد من ليون الفرنسي عام 2019

5- أرسنال – الجناح الإيفواري نيكلاس بيبي (72 مليون) وفد من ليل الفرنسي عام 2019

4- ليفربول – المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك (76 مليون) وفد من ساوثهامبتون الإنجليزي عام 2018



3- مان يونايتد – لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا (95 مليون) وفد من يوفنتوس الإيطالي عام 2016



2- تشيلسي – المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو (98 مليون) وفد من الإنتر الإيطالي عام 2021



1- مان سيتي – الجناح الإنجليزي جاك غريليش (100 مليون) وفد من أستون فيلا الإنجليزي عام 2021