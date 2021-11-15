مانشستر يونايتد يرسل نجم الفريق في إعارة

بات من المؤكد أن حارس مرمى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي دين هندرسون سيخرج في إعارة خلال انتقالات الشتاء المقبلة.



بحسب إفادة من موقع “فوتبول لندن” الإنجليزي فإن هندرسون (24 عامًا) أبلغ إدارة النادي برغبته في الرحيل لندرة مشاركاته.

ولم يلعب دين هندرسون ولو لدقيقة واحدة هذا الموسم في مسابقتي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، ما جعل اللاعب يقعد اجتماعًا مع إدارة النادي ويبلغهم برغبته في الرحيل على سبيل الإعارة إلى حين الاستقرار على مستقبله سواء بالانتقال النهائي أو الخروج مُعارًا بالطريقة الجافة.

المدرب النرويجي أولي غونار سولشاير ظل يعتمد على حارس المرمى الإسباني ديفيد دي خيار في حراسة عرين الشياطين.

وعاد هندرسون من إعارة إلى شيفيلد يونايتد العام الماضي بهدف أن يصبح الحارس الأساسي للنادي في ظل مستويات دي خيا الكارثية، لكن اختيارات المدرب سولشاير ستعجل برحيل الحارس الشاب والأقرب لضمه هو تشيلسي الإنجليزي الذي يبحث عن تأمين مستقبله حراسة النادي على المدى الطويل.