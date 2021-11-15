ماسك البصل لنعومة الشعر ومنع تساقطه

البصل يتمتع بشعبية كبيرة في قدرته على التحكم في تساقط الشعر وتعزيز نمو الشعر

يحتوي البصل على عناصر مثل حمض الفوليك وفيتامين C و E و B والفوسفور والزنك والبوتاسيوم والكاروتين والمغنيسيوم هذه العناصر مفيدة للغاية لنمو الشعر وتساقطه

يعتبر زيت الزيتون من أفضل زيوت الشعر للشعر حيث يساعد في محاربة الالتهابات ، ويحسن الدورة الدموية في فروة الرأس ، ويحافظ على قشرة الرأس

ويرطب فروة الرأس ويحسن صحتها ففروة الرأس التي تتمتع بدورة دموية جيدة تجعل بصيلات الشعر أقوى ، مما يؤدي إلى ظهور خيوط شعر أكثر نعومة وصحة وسمكًا

طريقة صنع قناع الشعر بزيت الزيتون والبصل:

خذي 4-5 ملاعق كبيرة من عصير البصل

امزجي ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون فيه

دلكي الخليط على فروة الرأس بحركات دائرية

شامبو + بلسم الشعر بعد 1-2 ساعة

كرري كل أسبوع للحصول على أفضل النتائج