تشارك جميع منتخبات القارة الأوروبية البالغ عددها 55 في تصفيات كأس العالم عبر 10 مجموعات، يتأهل بطل كل مجموعة بمقعد مباشر في المونديال، بينما يتنافس المنتخبات أصحاب المركز الثاني في الملحق الأوروبي.

المنتخبات أصحاب المركز الثاني سينضم إليهم منتخبان رائدان من دوري الأمم الأوروبية، ليتكون لدينا في النهاية 12 منتخبًا أوروبيا يخوضون الملحق من أجل 3 مقاعد فقط.



تمتلك قارة أوروبا 13 مقعدًا في كأس العالم، ثم إفريقيا (5) وآسيا (4.5) وأمريكا الجنوبية (4.5) أيضًا وأمريكا الشمالية والوسطى (3.5) وأوقويانوسيا (0.5).



المقاعد الـ13 المخصصة لأوروبا، يتأهل منها 10 مباشرة و3 عبر الملحق.



كيف تُلعب مباريات الملحق الأوروبي لكأس العالم؟



يتم تقسيم المنتخبات الـ12 على 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات بطبيعة الحال، في تاريخ 26 نوفمبر الحالي في قرعة رسمية.



نظام المجموعات سيكون عبر نصف النهائي والنهائي، ولن يلعب كل منتخب 3 مباريات كما جرت العادة في نظام المجموعات الاعتيادي.

أي أن كل منتخب سيلعب مباراة واحدة فقط بمثابة نصف النهائي، وإن فاز فيها يلعب ضد خصمه الفائز من نفس المجموعة، في النهائي.



الفائز بالنهائي في كل مجموعة، يتأهل إلى كأس العالم، وسيتم لعب المباريات في مارس من العام القادم 2022.

أبرز المنتخبات التي تأهلت إلى الملحق هي البرتغال والسويد وروسيا ومقدونيا واسكتلندا، وسنعرف البقية أمسية الاثنين.