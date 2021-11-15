رئيس جمهورية البرازيل يزور جناح المملكة في معرض إكسبو 2020 دبي

الرياض : واس

زار فخامة رئيس جمهورية البرازيل جايير بولسونارو اليوم، جناح المملكة العربية السعودية في معرض “إكسبو 2020 دبي” بمنطقة الفرص، حيث كان في استقباله سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي بن عبد الله الدخيل ، والمفوض العام للجناح السعودي حسين حنبظاظة، وعدد من المسؤولين في الجناح.

واطّلع فخامة رئيس جمهورية البرازيل والوفد المرافق، على أقسام الجناح وتصميمه الفريد وعناصره التفاعلية والإبداعية، بالإضافة إلى ما يقدمه الجناح من عرض للفرص الاستثمارية الكبرى التي تقدمها المملكة للعالم، والتي تبرز محاور مهمة لنهضة المملكة، ورؤيتها الطموحة نحو مستقبل مزدهر للجميع في ضوء “رؤية المملكة 2030”.

وأشاد فخامة الرئيس جايير بولسونارو بما رآه في الجناح السعودي -الذي يعد أكبر الأجنحة في معرض “إكسبو 2020 دبي”-، مؤكداً في نهاية جولته بأن معرض “إكسبو 2020 دبي” يمثل منصّة دولية لاستعراض ثقافات شعوب العالم وتاريخها وابتكاراتها ومشاريعها التنموية وفرصها الاستثمارية والشراكات الاقتصادية، فيما تتجلى الفائدة الأهم في تعزيز أواصر الصلة بين الشعوب وتوثيق جسور التقارب فيما بينهم.