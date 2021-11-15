حل لغز إنخفاض أصوات الهواتف المفاجئ

كشف خبير في تقنية المعلومات والتحول الرقمي، أن تطبيق “ماسنجر” التابع لـ”فيسبوك” يمكن أن يؤدي إلى خفض صوت الهاتف المحمول.

وأوضح مهندس المعلومات المصري إسلام غانم لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن “ما يحدث في سماعات بعض الهواتف مشكلة تسبب بها تطبيق ماسنجر، وهو ما جعل كثيرين يشكون انخفاض صوت هواتفهم دون فهم ما يحدث”.

وأضاف: “السبب نوع من الضغط سببه التطبيق على سماعة الهاتف المحمول، مما يترتب عليه انخفاض صوتها وتراجع كفاءتها”، وقال إن “إعادة تشغيل الهاتف كفيلة بحل المشكلة”.

ونصح غانم مستخدمي التطبيقات باتخاذ الحيطة عند الموافقة على سياسة الخصوصية التي تطلبها، التي قد تشمل القدرة على النفاذ إلى الصوت والكاميرا وجهات الاتصال وغيرها.

وتابع: “معظمنا يوافق على سياسات الخصوصية دون الاهتمام بما يترتب عليها. يجب فهم ما نوافق عليه لأن بعض البنود تخترق خصوصيتنا بشكل كبير ويمكنها أن تسبب المشاكل لنا”.

ولفت غانم إلى أن “فيسبوك يتوسع كثيرا على حساب جودة الخدمة أحيانا. تحدث في ماسنجر بعض المشاكل مثل خلل الصوت داخل التطبيق، وهي مشكلة ظهرت مؤخرا ومستمرة في بعض الهواتف بلا حل حتى الآن”.

واعتبر أن “إدارة الشركة استغلت الانتقال إلى التقنية الجديدة في تغيير الاسم إلى ميتا لتجنب الكثير من المشاكل التي تعرضت لها بشأن الخصوصية وتسريب البيانات. اسم فيسبوك خُدش فأرادت الإدارة تغييره حتى يتعامل المستخدمون مع اسم جديد وصورة ذهنية جديدة عن هذه المنصة”.