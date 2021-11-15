التكنولوجيا

تحذير خطير من الاختراق لمستخدمي الحواسب.. هذا قد يسرق بياناتك

ahmed saeedaccess_time10 / ربيع الآخر / 1443 هـ      15 نوفمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

تحذيرات عديدة من محاولات الاختراق والقرصنة على حسابات المستخدمين حول العالم مع تعدد طرقها ومرتكبيها.

وفي خطر جديد حذرت شركة مايكروسوفت العالمية، بشدة مستخدمي الحواسب الشخصية في كافة أنحاء العالم.

التحذير من ثغرة خطيرة تهدد بيانات ملايين المستخدمين؛ إذ تترك الباب مفتوحًا أمام القراصنة للاستيلاء على جهازك والتحكم فيه.

تفاصيل الثغرة

وحذر الخبراء من أن ثغرة أمنية تسمى «CVE-2021-34484» في برامج مايكروسوفت ويندوز.

الثغرة تترك المستخدمين يواجهون خطر المتسللين الذين يمكنهم التحكم في جهاز الكمبيوتر الخاص بك، وفقا لما ذكرته صحيفة «ذا صن» البريطانية.

وتسمح الثغرة للمتسللين باختراق كل إصدار من إصدارات ويندوز والاستيلاء على الكمبيوتر.

على الرغم من تأكيد ميكروسوفت، أنها اعتقدت إنهاء المشكلة بإصلاحها في الشهر الماضي، إلا أنها فوجئت بوجود عيب في الإصلاح، لا يزال يترك المستخدمين عرضة للخطر.

ولم توضح شركة مايكروسوفت، موعد الإصلاح الجديد للثغرة من أجل حماية المستخدمين.

الأمر دفع مجلة «فوربس» الأمريكية، لتقديم اقتراح باستخدام نظام أمان تابع لجهة خارجية.

ahmed antar

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