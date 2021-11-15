الفيصل يوافق على إسناد أعمال لجنة التوعية بأضرار التدخين إلى جمعية “كفى”

مكة المكرمة : البلاد

وافق صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة على انتقال أعمال اللجنة الرئيسية للتوعية بأضرار التدخين من صحة المنطقة إلى جمعية كفى، وأن يستمر دعم الأعضاء السابقين الأعمال الجمعية لتحقيق الهدف المنشود.

وكشف مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور وائل مطير أن اللجنة اجتمعت اليوم بحضور الأمين العام للجنة الرئيسية للتوعية بأضرار التدخين بمكة المكرمة الدكتور علي الزهراني، ومدير جمعية كفى إبراهيم الحمدان، وسُلمت أعمال ومهام اللجنة، وحولت إلى جمعية أهلية مستقلة بإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (270).

ويأتي ذلك في إطار توحيد الجهود بين الجهات المعنية مما ينعكس على مخرجات العمل بنقل الأعمال إلى جمعية كفى الخيرية التي تُسهم في حماية المجتمع، وتوعيته بأضرار التدخين والمخدرات، ومساعدة الراغبين في العلاج، عبر خدمات وبرامج نوعية تلامس احتياجات وتطلعات الجهات المعنية.