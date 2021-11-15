إسبانيا وصربيا وكرواتيا إلى كأس العالم 2022

حجزت منتخبات إسبانيا وكرواتيا وصربيا مقاعدها في مسابقة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 سهرة الأحد 14 نوفمبر.



المنتخب الإسباني بطل العالم 2010 تغلب على منافسه السويدي بهدف نظيف وتأهل مباشرة إلى المونديال عن المجموعة الثانية، بفضل هدف ألفارو موراتا في الدقائق الأخيرة والذي أمّن وصول الإسبان إلى قطر، بينما ألقى بالسويديين إلى الملحق الأوروبي.



بينما انقاد بطل أوروبا 2016 البرتغال إلى هزيمة 2-1 في ميدانه أمام صربيا التي تأهلت ببطاقة مباشرة أيضًا عن المجموعة الأولى، بعد أن سجل ألكسندر ميتروفيتش هدفًا قاتلًا في الدقيقة الأخيرة منح من خلاله منتخب بلاده التأهل من قلب العاصمة البرتغالية لشبونة، وسيخوض رفاق رونالدو الملحق الأوروبي.



وبالمثل حققت كرواتيا فوزًا صعبًا أمام روسيا بهدف نظيف لتضمن التأهل المباشر عن المجموعة الثامنة، وفي المقابل سيلعب الدب الروسي في الملحق الأوروبي كما حال البرتغال والسويد.



والتحقت منتخبات إسبانيا وكرواتيا وصربيا إلى كل من ألمانيا والدنمارك وفرنسا وبلجيكا كـ7 متأهلين مباشرين عن تصفيات أوروبا.

ويتبقى 3 مقاعد مباشرة يتم حسمها الاثنين 15 نوفمبر، بين إيطاليا وسويسرا، وإنجلترا وبولندا، والثلاثي تركيا وهولندا والنرويج.



في المجمل هناك 10 مقاعد حسمت تأهلها إلى مونديال قطر على مستوى العالم، وهم قطر صاحبة الضيافة والبرازيل والأرجنتين والسباعي الأوروبي.