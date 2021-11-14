هيئة تطوير بوابة الدرعية توقّع مذكرة تفاهم مع جامعة الأمير سلطان

الرياض : البلاد

وقّعت هيئة تطوير بوابة الدرعية مذكرة تفاهم مع جامعة الأمير سلطان، بهدف تعزيز التعاون في جميع المجالات الأكاديمية والتدريبية والثقافية، بالإضافة إلى توظيف الكوادر الوطنية وإقامة المعارض والمؤتمرات العلمية والتوظيفية.

وقّع مذكرة التفاهم كلاً من الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزيريلو, ورئيس جامعة الأمير سلطان الدكتور أحمد يماني، في مقر الهيئة، وسيعمل الطرفان بموجبها على تنسيق وتطوير وتنفيذ المشاريع والمبادرات والفعاليات بشكلٍ مشترك، خاصة في مجالات التوظيف، والبرامج التعليمية، والإحصاءات، والشؤون الأكاديمية والعلمية، والفعاليات والمعارض، والمؤتمرات، بالإضافة إلى برامج التطوع والتدريب.

وأشار إنزيريلو عن سعادته إلى أن المذكرة ستدعم جهود الهيئة في استقطاب الكوادر المتميزة من خريجي الجامعة للعمل في هيئة تطوير بوابة الدرعية، أو في مشاريعها المختلفة، وتوفير فرص التدريب وتنمية المهارات، وتعريف خريجي الجامعة بالفرص التي يزخر بها سوق العمل السعودي، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات ومعرفة الجامعة في مجالات الإحصاءات والدراسات والأبحاث الأكاديمية والعلمية، وتنظيم المعارض والمؤتمرات، والفعاليات التي تحقق الأهداف المشتركة للهيئة والجامعة، وبالتالي الإسهام في مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بتوطين الكوادر البشرية والمعرفة، والإسهام في تمكين أبناء وبنات الوطن من دورهم التنموي المنتظر.

وتُعدّ الدرعية نواة الدولة السعودية الأولى، ومن المقرر أن يتضمن مشروع بوابة الدرعية عند اكتماله مجموعة من المناطق الثقافية والترفيهية والتجارية والفندقية والتعليمية والمؤسسية والسكنية، ومن بينها 38 فندقاً ومجموعة متنوعة من المتاحف والمؤسسات الثقافية، بالإضافة إلى قلب نابض من الأسواق التجارية التي تتكامل مع مدرجات البجيري.