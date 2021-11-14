الرياضة

مفاجآت في تشكيلة أحلام إبراهيموفيتش!

محمد ابو الوفاaccess_time9 / ربيع الآخر / 1443 هـ      14 نوفمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق
إبراهيموفيتش

نشرت شبكة “one football” الشهيرة تسريبًا لتشكيلة أحلام مهاجم ميلان الإيطالي زلاتان إبراهيموفيتش كان قد كتبها يدويًا بخط يده.


تألفت أغلب الأسماء في التشكيلة من زملاء سابقين للنجم السويدي إبراهيموفيتش في فرق برشلونة وميلان وباريس سان جيرمان.


تصدر التشكيلة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وفي المقابل خلت من اسم كريستيانو رونالدو الذي لم يزامله أبرا مطلقًا في مسيرته.


كما لم تتضمن تشكيلة إبرا نيمار دا سيلفا زميله السابق في باريس سان جيرمان، وأيضًا أندريس إنييستا أيقونة وسط برشلونة.


تشكيلة أحلام زاتان إبراهيموفيتش جاءت كالتالي..


حراسة المرمى: بوفون


خط الدفاع: ماكسويل – نيستا – تياغو سيلفا – تورام

 

خط الوسط: تشافي – فييرا – نيدفيد


خط الهجوم: رونالدينيو – إبراهيموفيتش – ميسي

 

تشكيلة أحلام إبراهيموفيتش
تشكيلة أحلام إبراهيموفيتش
m.abo.elwafa

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