مفاجآت في تشكيلة أحلام إبراهيموفيتش!

نشرت شبكة “one football” الشهيرة تسريبًا لتشكيلة أحلام مهاجم ميلان الإيطالي زلاتان إبراهيموفيتش كان قد كتبها يدويًا بخط يده.



تألفت أغلب الأسماء في التشكيلة من زملاء سابقين للنجم السويدي إبراهيموفيتش في فرق برشلونة وميلان وباريس سان جيرمان.



تصدر التشكيلة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وفي المقابل خلت من اسم كريستيانو رونالدو الذي لم يزامله أبرا مطلقًا في مسيرته.



كما لم تتضمن تشكيلة إبرا نيمار دا سيلفا زميله السابق في باريس سان جيرمان، وأيضًا أندريس إنييستا أيقونة وسط برشلونة.



تشكيلة أحلام زاتان إبراهيموفيتش جاءت كالتالي..



حراسة المرمى: بوفون



خط الدفاع: ماكسويل – نيستا – تياغو سيلفا – تورام

خط الوسط: تشافي – فييرا – نيدفيد



خط الهجوم: رونالدينيو – إبراهيموفيتش – ميسي