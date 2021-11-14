الرياضة

مانشستر يونايتد يحدد 3 مدربين لخلافة سولشاير

محمد ابو الوفاaccess_time9 / ربيع الآخر / 1443 هـ      14 نوفمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق
أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد

ذكرت يومية “ديلي ميل” الإنجليزية أن إدارة نادي مانشستر يونايتد حددت 3 مدربين للتعاقد مع أحدهم خلفًا للمدرب الحالي أولي غونار سولشاير.


ويمر يونايتد بسلسلة نتائج السيئة بخسارته 6 مباريات من أصل آخر 12، وتعرض إلى هزيمة تاريخية  في ملعبه بالبريميرليغ من الغريم ليفربول 5-0.


إدارة النادي المتمثلة في عائلة “غلايزرز” الأمريكية استقرت على إقالة سولشاير مع نهاية الموسم الجاري 2021-2022.

 

وبدا من الصعب إقالة المدرب النرويجي في وسط الموسم لعدة أسباب، أهمها عدم وجود بديل جاهز، وأيضًا الشرط الجزائي الكبير البالغ 13 مليون يورو.


وحددت إدارة مانشستر يونايتد 3 أسماء لخلافة سولشاير، هم مدرب ليستر سيتي الإنجليزي الحالي براندن رودجرز، ومدرب ريال مدريد الإسباني السابق زين الدين زيدان، ومدرب باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي ماوريسيو بوتشيتينو.

m.abo.elwafa

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *