مانشستر يونايتد يحدد 3 مدربين لخلافة سولشاير

ذكرت يومية “ديلي ميل” الإنجليزية أن إدارة نادي مانشستر يونايتد حددت 3 مدربين للتعاقد مع أحدهم خلفًا للمدرب الحالي أولي غونار سولشاير.



ويمر يونايتد بسلسلة نتائج السيئة بخسارته 6 مباريات من أصل آخر 12، وتعرض إلى هزيمة تاريخية في ملعبه بالبريميرليغ من الغريم ليفربول 5-0.



إدارة النادي المتمثلة في عائلة “غلايزرز” الأمريكية استقرت على إقالة سولشاير مع نهاية الموسم الجاري 2021-2022.

وبدا من الصعب إقالة المدرب النرويجي في وسط الموسم لعدة أسباب، أهمها عدم وجود بديل جاهز، وأيضًا الشرط الجزائي الكبير البالغ 13 مليون يورو.



وحددت إدارة مانشستر يونايتد 3 أسماء لخلافة سولشاير، هم مدرب ليستر سيتي الإنجليزي الحالي براندن رودجرز، ومدرب ريال مدريد الإسباني السابق زين الدين زيدان، ومدرب باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي ماوريسيو بوتشيتينو.