الرياضة

فرنسا وبلجيكا يتأهلان إلى كأس العالم 2022

محمد ابو الوفاaccess_time9 / ربيع الآخر / 1443 هـ      14 نوفمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق
فرنسا تتأهل إلى كأس العالم

تأهل سهرة السبت منتخبا فرنسا وبلجيكا إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022 قبل جولة واحدة من نهاية تصفيات أوروبا.

 

وحجز المنتخب الفرنسي -حامل اللقب- مقعده في قطر بعد أن أمطر شباك كازاخستان بخمسة أهداف نظيفة وتأهل متصدرًا عن المجموعة الرابعة بـ15 نقطة مبتعدًا عن أقرب ملاحقيه فنلندا (11 نقطة).

 


أما المنتخب البلجيكي ثالث الترتيب في مونديال روسيا 2018، فقد تأهل مباشرة إلى النهائيات عن المجموعة الخامسة بعد فوزه أمام إستونيا بهدفين نظيفين ليرفع نقاطه إلى العدد 19، مقابل 14 لويلز الوصيفة.

 


وعن المجموعة السابعة تأجل تأهل المنتخب الهولندي إلى كأس العالم في قطر بعد تعادل خارج ميدانه أمام الجبل الأسود 2-2، ويحتاج إلى التعادل أو الفوز في الجولة الأخيرة أمام النرويج لحجز تذكرته إلى قطر.


وانضمت فرنسا وبلجيكا إلى كل من قطر صاحبة الضيافة، والبرازيل والدنمارك وألمانيا، ليصبح عدد المنتخبات التي ضمنت تأهلها إلى اللحظة 6 منتخبات.

m.abo.elwafa

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *