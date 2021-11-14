“عربي الكاراتيه” يكرم أبطال العرب بأولمبياد طوكيو 2020

متابعة- حمود الزهراني
احتفى الاتحاد العربي للكاراتيه اليوم الأحد بتكريم الأبطال العرب في دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020″ وذلك بإمارة دبي، بحضور الأسباني أنطونيو سيبينوس رئيس الاتحاد الدولي للعبة، والإماراتي ناصر الرزوقي رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة، ورئيس الاتحاد الأفريقي للعبة محمد مصياحي وأعضاء مجلس الاتحاد العربي ورؤساء الاتحادات العربية للكاراتيه.
كان مجلس الاتحاد العربي للكاراتيه برئاسة الدكتور إبراهيم القناص قد اعتمد منح اللاعبين الأبطال في أولمبياد طوكيو 2020 الوسام الذهبي للاتحاد، وكذلك شهادة الحزام الأسود أعلى من الدرجة المعتمدة للأبطال في اتحاداتهم الوطنية.
وشمل التكريم المصرية فريال أشرف والتي حصلت على الميدالية الذهبية لوزن فوق 61 كيلوغراماً، والسعودي طارق حامدي الذي حصل الميدالية الفضية لوزن فوق 75 كيلوغراماً، والأردني عبدالرحمن مصاطفة والذي حصل على الميدالية البرونزية لوزن تحت 67 كيلوغراماً، والمصرية جيانا لطفي التي حققت الميدالية البرونزية لوزن تحت 61 كيلوغراماً.
كما تم تكريم مدربي الأبطال العرب في الأولمبياد بوسام الاستحقاق الرياضي، وهم المدرب المصري” هاني قشطة، والمغربي منير أوفقير مدرب المنتخب السعودي، والمدرب المصري محمد عبد الرجال، والمدرب المصري محمد إبراهيم سالم مدرب المنتخب الأردني، إضافة إلى تكريم الحكام المشاركين بالأولمبياد بوسام الاستحقاق الرياضي، وهم الكويتي منصور السلطان والمغربي الزيتوني مطيوط والمصري هيثم فاروق.
وشهد التكريم منح رئيس الاتحاد الدولي بالوسام الذهبي إضافة لرؤوساء الاتحادين الاسيوي والافريقي و رؤوساء الاتحادات العربية المنجزة أولمبيا وهم رئيس الاتحاد المصري الأستاذ محمد الدهراوي ورئيس الاتحاد السعودي الدكتور مشرف الشهري ورئيس الاتحاد الأردني الأستاذ أحمد الداود .
وأكد الاسباني انطونيو اسبينوس رئيس الاتحاد الدولي في كلمة بالحفل أن الكفاءات العربية أصبحت ذات تأثير حقيقي على مستوى اللعبة عالميا بفضل قفزاتها المنجزة وصعود لاعبيها في سلم التصنيف الاعلامي والمنجزات الاولمبية المبهرة .
واضاف ” استطيع القول وبكل ثقة أن منصب رئيس الاتحاد الدولي يمكن ان يشغره العرب بكل كفاءة ، نظير خبراتهم وحضورهم ودافعيتهم لاستضافة البطولات بشكل ممتاز ”
وزاد ” شاهدنا مخرجات العمل العربي في اولمبياد طوكيو وانا اعتبر السعودي طارق حامدي فائزا بالميدالية الذهبية وليس الفضية لأنه كان يستحق لولا قرار الحكام الذي نحترمه ”
واوضح اللواء ناصر الرزوقي رئيس الاتحاد الاسيوي للعبة في كلمته ان العرب بقوتهم ووحدتهم وتنسيقهم المشترك اصبحوا رقما صعبا في منظومة لعبة الكاراتيه ومايجب عمله هو انتهاز الواقع الايجابي لمضاعفة رصيد المنجزات والعمب المؤسسي ، مرحبا بالجميع ببلادهم الإمارات الغربية المتحدة.
من جهته، قدم الدكتور إبراهيم القناص رئيس الاتحاد العربي للكاراتيه وعضو المجلس الدولي للعبة شكره وتقديره لكافة حضور الأمسية التكريمية معتبرا أنه يوم تاريخي يرسل معاني الحب والاحترام والدافعية لكل الأبطال العرب من لاعبين ومدربين وحكام ورؤساء اتحادات.
وقدم القناص شكره وتقديره للاتحاد الإماراتي برئاسة اللواء ناصر الرزوقي على اهتمامهم وجهودهم ودعمهم لحفل التكريم ولكافة الاتحادات الوطنية العربية على حرصها واهتمامها المتنامي باللعبة، معتبراً أن الأبطال العرب الرقم الصعب في كل المنافسات العالمية.