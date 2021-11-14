طرق التعامل المثالية مع مريض السكر في الشتاء

بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للسكري في 14 نوفمبر من كل عام لزيادة الوعي بهذه القضية الصحية العالمية المزمنة للكشف المبكر والوقاية منها ، ودعم مرضى السكري لإدارة الحالة بشكل فعال والوقاية من مضاعفاتها.
ووفقًا لمجلة الطب ، يتأثر جلوكوز الدم لدى مرضى السكر بشكل كبير بفصول السنة ، حيث ترتفع مستويات السكر في الشتاء وتنخفض خلال الصيف.
على الرغم من وجود احتمالية لارتفاع مستويات السكري خلال فصل الشتاء لدى الأفراد الأصحاء ومرضى السكر ، إلا أن هناك العديد من الطرق الفعالة التي يمكن أن تساعد في منع ارتفاع الجلوكوز والحفاظ على صحتك خلال الموسم.
طرق طبيعية لإدارة مرض السكري