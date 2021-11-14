سحب قرابة 300 ألف م3 من مياه الأمطار في جدة

جدة : البلاد

باشرت أمانة محافظة جدة يوم أمس الخطة الميدانية لمواجهة الحالة المطرية وسحب تجمعات المياه عبر فرق العمل الموزعة على نطاق البلديات الفرعية ومراكز الإسناد، وذلك في إطار استعداداتها لموسم الأمطار الحالي.

وبينت الأمانة أن خطة الأمطار يشارك في تنفيذها أكثر من 1850 فردا و 530 معدة وآلية، فيما أسفرت الجهود عن سحب قرابة 300 ألف م3 من المياه حتى ساعة إعداد التقرير، لافتة إلى أنه لم تسجل أي حالات تعطل للحركة المرورية في المدينة.

وشهدت الجهود الميدانية تكثيف أعمال الرصد والرش لمواقع تجمعات المياة عبر فرق المكافحة الحشرية للوقاية من حمى الضنك، كما رفعت الأمانة مستوى جاهزيتها لخطة الأمطار بالاستعداد المبكر للموسم من خلال صيانة ونظافة شبكة تصريف مياه الأمطار القائمة، بالإضافة للتأكد من جاهزية المضخات والمعدات والأفراد، في حين تتزامن الخطة الموسمية مع جهود أمانة جدة في تنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار ضمن عدد من مشاريع المرحلة الأولى في أنحاء المحافظة والتي شملت وضع الحلول العاجلة للمواقع الحرجة.