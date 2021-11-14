خبير طقس: تجنبوا ارتياد البحر والمسابح المكشوفة

جدة- عبدالهادي المالكي

مع بداية موسم الشتاء وتغير أحوال الطقس ابتداء من الامطار وهيجان البحر وارتفاع الامواج حذّر الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، من السباحة خلال هذه الأيام في البحر والمسابح المكشوفة، خاصة في الليل، كونها مضرة بالأجساد، لأنها تتحقق مع وجود الهواء. واستشهد الزعاق بمثل حول خطورة الأيام الأولى للبرد، جاء فيه “تجنبوا البرد في أوله وتلقوه في آخره، فإنه يفعل في الأجساد كفعله في الأشجار”.

وبيّن أنه خلال هذه الأيام ينتهي موسم القوس على مغارات اللؤلؤ نظراً لانتشار الأسماك المفترسة في عرض البحر، وهيجان مياه البحر في الخليج العربي، وبحر عمان، يستلزم تجنب السباحة في البحر وكذلك المسابح المكشوفة وخاصة في الليل. والعرب يقولون(تجنبوا البرد في أوله وتلقوه في آخره فإنه يفعل في الأجساد كفعله في الأشجار فأوله محرق وآخره مورق).

من ناحية اخرى توقع المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أن يكون فصل الشتاء المقبل باردًا. وكشف القحطاني، عن توقعاته حول ملامح الطقس خلال الفترة الحالية ، لافتا إلى أن المملكة تشهد حاليًا أجواءً متقلبة، والحالة المطرية التي تشهدها بعض مناطق المملكة في الوقت الحالي وتوقع القحطاني أن تُصاحب هذه الحالة المطرية زخات من البرد على بعض المناطق في المملكة، وتحديداً المناطق الساحلية، والتي من المتوقع أن تشهد التأثير الأكبر لهذه الموجة.كما توقع تسجيل درجات حرارة دون الصفر على المناطق الشمالية والشمالية الشرقية، خلال فصل الشتاء.