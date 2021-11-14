جدة تشهد أولى الحالات المطرية.. والدفاع المدني يحذر

جدة- ياسر بن يوسف

تصوير ـ خالد بن مرضاح

شهدت بعض مناطق المملكة هطول امطار تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة ، سالت على اثرها الوديان والشعاب فيما جددت المديرية العامة للدفاع المدني التحذير للجميع من طوارئ الامطار وعدم ارتياد ضفاف الاودية أو عبورها. وفي هذا السياق استفاق اهالي عروس البحر الاحمر جدة منذ ساعات الصباح الباكر على زخات من الامطار في معظم احيائها حيث هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من محافظة جدة، شملت وادي مريخ، وقويزة، وهدى الشام، ووسط المدينة وغربها وشمالها. جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد والعباد.

وقد ترأس الدكتور أيمن غلام الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد أمس اجتماع لجنة الأزمات والكوارث بالمركز حيث استعرض آخر المستجدات بالحالة الجوية الماطرة على المملكة والظواهر الجوية المحتملة المصاحبة لها كما ناقش الاجتماع التنسيق الكامل مع الجهات المعنية والمستفيدة وذات العلاقة وفقاً لآلية التعامل مع الظواهر الجوية واطلع الرئيس التنفيذي على دور الإدارات المختصة وما قدمته من إجراءات متعلقة بالحالة الجوية خاصة التوقعات وبرامج التوعية والإعلام والدعم اللوجستي والتنسيق في سرعة انجاز المعلومات.

وأكد الرئيس التنفيذي الدكتور أيمن غلام على أهمية تحقيق أقصى درجات الدقة وايصال المعلومات للجهات وكذلك المجتمع وزيادة برامج التوعية والحرص على الجاهزية الكاملة لإدارات المركز في مثل هذه الحالات. مؤكدا أن الحالة مازالت مستمرة على المناطق المتأثرة وتتطلب المتابعة على مدار الساعة موجهاً شكره للجميع على جهودهم المميزة في متابعة الظواهر الجوية ودقة المعلومات التي ظهرت من نموذج العدد السعودي.

إلى ذلك أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق أمس ، إغلاق طريق “الهدا” في الاتجاهين مؤقتاً أمام حركة المركبات.

وأوضحت أن الإغلاق مؤقت بسبب وجود أمطار غزيرة؛ حرصاً على سلامة الجميع . ومن جانبه أهاب مركز الأزمات والكوارث بإمارة مكة المكرّمة، بالجميع أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول. كما نوّه، وفق حسابه على “تويتر”، بالابتعاد عن مناطق تجمعات المياه؛ نظراً لتعرُّض محافظة جدة والمحافظات المجاورة لحالة مطرية اليوم وغداً الأحد، حسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد. وكانت المديرية العامة للدفاع المدني دعت في وقت سابق المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر من طواريء الامطار. من ناحية اخرى استعرض مدير إدارة الطوارئ والإنذار المبكر في المركز الوطني للأرصاد، عبد الرحمن الزهراني،أمس مستجدات الحالة المناخية في المملكة خلال الأيام المقبلة.

وأوضح، أنه من المتوقع استمرار هطول الأمطار على منطقة جدة اليوم الاحد كما من المتوقع أن تؤثر الحالة المطرية على مكة المكرمة وأجزاء من محافظة الطائف.

وأضاف أن الحالة المطرية سوف تبدأ في التوسع اعتبارًا من اليوم لتشمل المناطق الداخلية في تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة، ثم تمتد إلى مناطق الجوف وحائل والحدود الشمالية.



من ناحية اخرى كشفت هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة ترفع الجاهزية في كل المراكز الإسعافية، أمس ، بعد ورود تنبيه متقدم عن توقعات بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة ومنها جدة. وأعدت هيئة الهلال الأحمر بالمحافظة خطة متكاملة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تتمثل في تجهيز الفرق الإسعافية الميدانية، وفرق الإسناد، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة الأوضاع أولا بأول. وأكدت الهيئة بمحافظة جدة، أن هناك تنسيقاً مع الدفاع المدني في حالة تجهيز مناطق إسناد في المواقع المختلفة متى ما تطلبت الحاجة إلى ذلك، إضافة إلى التنسيق المستمر مع وزارة الصحة فيما يخص استقبال الحوادث الميدانية المختلفة ، وينصح الهلال الاحمر الجميع بتوخي الحذر واستخدام تطبيق اسعفني لطلب الحالات الطارئة.

من ناحية اخرى كشف الراصد الجوي عبدالله الحربي في مقطع الفيديو والذي بثَّه على موقع التدوينات «تويتر»، عن سقوط أمطار غزيرة، مع إطلاق أصوات البرق في سماء شاطئ شعاره جنوب جدة.

فيما نبَّه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أماكن متفرقة في منطقة مكة المكرمة، كما شملت الامطار ثول، جدة، رابغ كما شملت أجزاء متفرقة من المحافظة، بينها وادي مريخ، وقويزة، وهدى الشام، وأبحر، ونواحٍ مختلفة من المدينة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة جانباً من هطول الأمطار على شوارع وأحياء المحافظة، ما أدى لجريان السيول في عدد من الشوارع، إلى جانب سقوط حبات من البرد مصاحبة للأمطار، في شاطئ شعارة بجنوب جدة.

وأشار متداولو المقاطع إلى أن الأمطار كانت غزيرة إلى شديدة الغزارة في عدد من المواقع، ما أدى لشبه انعدام في الرؤية.

هطلت كما هطلت أمس أمطار من خفيفة إلى متوسطة على منطقة تبوك شملت: مدينة تبوك ومراكز شقري والبديعة والظلفة.

وشهدت محافظة الوجه ومراكزها، هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ولا زالت الفرصة مهيأة لهطول الأمطار.وهطلت أمس أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة أملج ، شملت المحافظة والمراكز والهجر التابعة ، كما شهدت ينبع والرايس هطول أمطار تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة، كما شهدت محافظة اليتمة ووادي الفرع امطار متوسطة إلى غزيرة سالت على اثرها الاودية والشعاب.