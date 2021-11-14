الرياضة النصر يطلب حكاما أجانب لجميع مبارياته

الرياض- متعب عبدالله طلبت إدارة النصر بشكل رسمي من الاتحاد السعودي لكرة القدم واللجنة الرئيسة للحكام أن يتم تكليف طاقم تحكيم أجنبي في الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان أمام النادي الأهلي على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة يوم الجمعة الموافق 26 نوفمبر. وفي نفس السياق، تم طلب تكليف حكام أجانب لمباراة الرائد في الجولة 12 على مرسول بارك يوم السبت 20 نوفمبر. يأتي هذا الطلب بناء على موقف إدارة النصر من التحكيم المحلي في مباريات سابقة. وعلى صعيد معسكر الفريق في الشرقية، يواصل نجوم العالمي تدريباتهم اليومية بقيادة السيد مارسيلو سالا زار، حيث أجرى الفريق يوم أمس تدريبه الثالث في المعسكر الذي ركز فيه مارسيلو على جوانب لياقية واللعب من لمسة واحدة. ولازال اللاعب الأرجنتيني بيتي مارتينيز يجري تدريبات إضافية بالكرة بالإضافة إلى تمارين لياقية. وضمن البرنامج الاعدادي للفريق في معسكر الشرقية سيلعب نادي النصر مساء اليوم الأحد مباراة ودية أمام نادي الاتفاق على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي في الراكة.