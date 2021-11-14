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الصحة: 41 حالة تعافٍ وتراجع الإصابات

صحيفة البلادaccess_time9 / ربيع الآخر / 1443 هـ      14 نوفمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض- البلاد

أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال ال24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (44) حالة مؤكدة وتعافي(41) حالة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (51) حالة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ(549192) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (538201) حالة . وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (1)حالة واحدة فقط، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8811) حالة “رحمهم الله”.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للإستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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