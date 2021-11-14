“التعليم” تعتمد صرف المكافآت والإعانات والتعويضات الطلابية عن طريق برنامج نور المطوّر

الرياض : البلاد

اعتمدت وزارة التعليم صرف المكافآت والإعانات والتعويضات الطلابية في التعليم العام من خلال نظام نور المطوّر؛ سعياً لانتظام صرفها في أوقاتها المحددة، وضمان سرعة وسهولة إنجازها.

وعزّزت وزارة التعليم آليات العمل على صرف المكافآت والإعانات والتعويضات الطلابية، والتحوّل بشكل تدريجي من النظام السابق إلى النظام المطوّر في “نور”، وكذلك التأكد من صحة جميع المدخلات والمخرجات، ومعالجة التحديات.