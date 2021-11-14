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“التعليم” تعتمد صرف المكافآت والإعانات والتعويضات الطلابية عن طريق برنامج نور المطوّر

صحيفة البلادaccess_time9 / ربيع الآخر / 1443 هـ      14 نوفمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

اعتمدت وزارة التعليم صرف المكافآت والإعانات والتعويضات الطلابية في التعليم العام من خلال نظام نور المطوّر؛ سعياً لانتظام صرفها في أوقاتها المحددة، وضمان سرعة وسهولة إنجازها. 
وعزّزت وزارة التعليم آليات العمل على صرف المكافآت والإعانات والتعويضات الطلابية، والتحوّل بشكل تدريجي من النظام السابق إلى النظام المطوّر في “نور”، وكذلك التأكد من صحة جميع المدخلات والمخرجات، ومعالجة التحديات. 
وسجلت المدارس في كافة إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات بيانات الطلبة المستحقين للمكافآت في نظام نور، وقامت باعتماد البيانات بعد مراجعتها وتدقيقها من إدارات خدمات الطلاب بإدارات التعليم، وكذلك فحص واختبار النظام في البيئتين الافتراضية والفعلية، وجاهزيته للصرف والتأدية عليه.
ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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