أمير عسير يكرم متطوعتين

ابها – مرعي عسيري

كرّم الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، رئيس هيئة تطوير المنطقة، الشقيقتين روابي وحنان ناصر القحطاني، من محافظة بيشة؛ لمبادراتهما التطوعية لإزالة التشوه في عدد من مشاريع البلدية في المحافظة، وذلك في مكتبه بديوان الإمارة، بحضور والدتهما وشقيقيهما.

وأثنى الأمير تركي بن طلال، على ماقامت به الفتاتان من مبادرات منذ تطوعهما للعمل في مبادرة نشامى الحي من خلال فرصتي “متعففون” ، و”أجمل إطلالة”، بالإضافة إلى مبادرتهما في إزالة التشوهات البصرية، الأمر الذي جعل بلدية بيشة تمنحهما الفرصة بتخصيص إحدى الحدائق العامة لتفعيل مشروع المشهد الحضري، في مشهد يعكس الثقة المتبادلة بين المتطوعين والجهات الحكومية.