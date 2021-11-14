المحليات

أمير عسير يكرم متطوعتين

صحيفة البلادaccess_time9 / ربيع الآخر / 1443 هـ      14 نوفمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

ابها – مرعي عسيري

كرّم الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، رئيس هيئة تطوير المنطقة، الشقيقتين روابي وحنان ناصر القحطاني، من محافظة بيشة؛ لمبادراتهما التطوعية لإزالة التشوه في عدد من مشاريع البلدية في المحافظة، وذلك في مكتبه بديوان الإمارة، بحضور والدتهما وشقيقيهما.

وأثنى الأمير تركي بن طلال، على ماقامت به الفتاتان من مبادرات منذ تطوعهما للعمل في مبادرة نشامى الحي من خلال فرصتي “متعففون” ، و”أجمل إطلالة”، بالإضافة إلى مبادرتهما في إزالة التشوهات البصرية، الأمر الذي جعل بلدية بيشة تمنحهما الفرصة بتخصيص إحدى الحدائق العامة لتفعيل مشروع المشهد الحضري، في مشهد يعكس الثقة المتبادلة بين المتطوعين والجهات الحكومية.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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