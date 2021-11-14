أمير القصيم يكرّم الداعمين لمبادرة “سقيا آمنة”

بريدة : البلاد

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم بمكتبه اليوم، داعمي مبادرة الإدارة العامة للتعليم بالقصيم “سقيا آمنة” الهادفة إلى توفير 5 ملايين عبوة مياه للطلاب والطالبات في المدارس، تطبيقاً للإجراءات الصحية الآمنة، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومدير عام التعليم بالقصيم محمد الفريح، وممثلي الجهات الداعمة

وأعرب سموه عن تقديره للرعاة الداعمين لمبادرة ” سقيا آمنة”، مؤكدًا أن إطلاق هذه المبادرة يأتـي لأهمية الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية خلال جائحة كورونا ولضمان سلامة الطلاب والطالبات، وتوفير بيئة صحية آمنة، مثمناً جهودهم ودعمهم، متمنياً استمرارية مثل هذه المبادرات.

بدوره قدم الفريح، شكره لسمو أمير المنطقة، على دعمه وتشجيعه الدائم لقطاع التعليم، وتحفيزه للمبادرات والبرامج التعليمية، مشيداً بدعم شركات المياه لمبادرة “سقيا آمنة”، ومساهمتهم في إنجاحها.